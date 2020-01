Repercusiones sobre la posible candidatura de Añez

viernes, 24 de enero de 2020 · 20:39

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Políticos dieron su opinión sobre la posible candidatura de Jeanine Añez, tanto Samuel Doria Medina como Amilcar Barral no ven con buenos ojos que la actual presidenta del estado pueda pugnar por mantenerse en el cargo, en las elecciones del próximo 3 de mayo.

“Es lo que nosotros reclamábamos antes al MAS, de utilizar bienes del estado, de no renunciar para ser candidato, nosotros necesitamos una presidenta las 24 horas, que este entregada a su país como lo hizo hasta este momento Jeanine (Añez)”, dijo Barral.

Además el diputado opinó y recalcó que es de manera personal, “entiendo que sería un error que ella (Añez) sea candidata y también en opinión personal creo que sería una excelente candidata el 2025”.

Mientras que Doria Medina fue claro, “no me perjudica que Jeanine sea candidata. Va a perjudicar a un candidato del oriente. Si ella va, habrá fiesta en Buenos Aires y habrá crisis de gabinete. Si yo participo, parto de abajo”.

Barral también se refirió a Luis Revilla y su posible candidatura “Lo de lucho (Revilla), estas son las cosas que no me gustan en la política y me huele hasta a traición, no se olviden que cuando Carlos Mesa era el único candidato todos andaban tirándole el saco, nadie se separaba de su lado en conferencia de prensa, lo que no pasa ahora, se empezaron a dispersar, entendemos que tiene otro problema que si hoy no inscribe una alianza. Comunidad Ciudadana desaparecería”.