Romero es visitado por la ONU

El exministro de Gobierno Carlos Romero, uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente de Evo Morales, del MAS, reapareció ayer ante los medios de comunicación, tras ser evacuado a la clínica de la Caja Petrolera de Salud de La Paz, para declararse un perseguido político y denunciar a “grupos de choque” de haberlo secuestrado en su propia casa.

Antes recibió la visita de representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Defensoría del Pueblo.

El diagnóstico preliminar de Romero da cuenta de que fue internado el viernes por una hipertensión arterial, síndrome de deshidratación moderada, síndrome de úlcera péptica, crisis ansiosa depresiva muy fuerte, además, de cefalea y el dolor en el epigastrio. Sin embargo, se encuentra estable y se anunció que el lunes se dará un informe médico completo.

Romero, que desapareció de la vida pública el 10 de noviembre tras la renuncia de Morales por la sospecha de fraude electoral, reapareció el 9 de enero tras ser seguido por un periodista del diario español Okey Diario. Ayer en el hospital estaba cubierto con una manta y en silla de ruedas.

Afirmó que nadie lo podía visitar en su casa ni llevarle alimentos en los últimos días y hasta le cortaron el suministro de agua, por la vigilia que instaló “la resistencia” afuera de su casa.

“Siempre digo la vida es como la naturaleza, a veces estás en un desierto, inerte, sin vida, sin esperanza, y a veces estás en una pradera con mucha vida, con aguas cristalinas, con mucha esperanza, yo estoy en un desierto”, sostuvo la exautoridad.

Explicó que desde noviembre permaneció en su domicilio y no intentó salir del país. Pero, no manifestó por qué no se refugió como varios de sus colegas en la Embajada de México.

A causa de su internación no se presentó a declarar en la Fiscalía de Santa Cruz por el caso terrorismo. En tanto, que el Ministerio Público lo citó para el lunes para una entrevista informativa por el caso Uelic.