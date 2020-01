Romero es visto en Sopocachi y Murillo dice que no hay orden de apremio en su contra

El ministro de Gobierno indicó que no existe una orden de aprehensión en contra del ‘exhombre fuerte’ del Gobierno de Evo Morales, que fue visto caminando libremente en la ciudad de La Paz

Carlos Romero no tiene actualmente ninguna de orden de aprehensión en su contra por lo que no corresponde ninguna detención, así lo confirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo este jueves, luego de que el exministro de Evo Morales fuera localizado por un medio español caminando por la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz.

La autoridad explicó que sobre Romero actualmente pesa una denuncia presentada por abogados de los acusados del ‘caso terrorismo’; sin embargo, resaltó que este proceso se encuentra en proceso.

«Hay que dejar claro que no estamos persiguiendo a la gente porque se nos ha ocurrido perseguir, donde tenemos pruebas y acusaciones claras y donde hay órdenes de apremio estamos ejecutándolas; Carlos Romero no tiene más denuncias», insistió Murillo a la red Unitel a tiempo de defender la postura de que se debe actuar conforme a la ley y no «como locos» para ir «levantando gente de las calles» solo porque piensan diferente.

«Si un juez ordena su detención, nosotros tenemos que actuar (…) somos un Gobierno de transición, no somos como el MAS que se alzaba periodistas, albañiles solo porque pensaban diferente a ellos. Nosotros no somos así, estamos cumpliendo con la ley», dijo Murillo.

Vigilia en la casa de Romero en La Paz

Anoche, un grupo de vecinos y activistas instalaron una vigilia en la casa del exministro Romero, ubicada en la zona de Auquisamaña (zona Sur de La Paz), después de percatarse de que se encendieron las luces en el inmueble que permanecía abandonado desde hace más de un mes.

EL DEBER / Pablo Cesar Cambara Ferrufino