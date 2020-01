Romero interpuso una Acción de Libertad contra un miembro de La Resistencia

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó una Acción de Libertad en contra de Franco Yañez, representante del grupo autodenominado La Resistencia como una reacción a la vigilia que se ha establecido afuera de su vivienda en la zona de Auquisamaña y que no le permitiría salir del inmueble.

“Ellos tienen miedo y si ellos tienen miedo es porque tienen algo que deber a la justicia (…). Una de las preguntas que yo quisiera plantear es cómo se ha obtenido mis datos de forma general porque nosotros siempre hemos tenido, no una reserva, hemos tenido una mesura para evitar este tipo de persecuciones (…). Me sorprende que Carlos Romero todavía tenga tanto poder dentro de la justicia para poder acceder a mis datos personales”, declaró a ATB.

La abogada de Yañez, Zuleika Lanza manifestó que Romero está haciendo un acto temerario y que alguien lo está encubriendo. “Las personas que no temen y no deben nada a este país, caminan como nosotros por donde queremos, pero estas personas que le han robado a nuestro país y que saben que sus fortunas, que su gente y su familia come con nuestros impuestos y nuestro trabajo, es esa gente que se esconde en sus casas y hoy pretenden demandar que están privados de libertad”.

Yañez ingresó a la audiencia acompañado de su abogada y el abogado Eduardo León.

La Constitución Política del Estado establece toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Página Siete Digital / La Paz