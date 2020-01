Salinas afirmó que se basó en la convocatoria para descender a Destroyers

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol explicó que aplicó la norma ante la imposibilidad de que el equipo Cuchuqui pueda contar con un plantel profesional. Aclaró que la pérdida de categoría no tiene vueltas.

César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, informó este lunes cómo se determinó el descenso de Destroyers, respaldando su posición en la convocatoria del campeonato 2019, que en su reglamentación da también salidas a una posible presentación del cuadro cruceño para jugar el descenso indirecto.

“Anoche después de recibir el informe legal de los abogados y de hacer un debate, el comité ejecutivo tomó la decisión de que Destroyers tiene el descenso directo y no tiene discusión, según el reglamento de campeonato y la convocatoria del anterior torneo”, explicó el directivo, que se refirió de la misma manera sobre el ascenso de Real Santa Cruz.

“Ante esta situación debería jugarse un indirecto, supuestamente, pero no están dadas las condiciones, porque el equipo que lo juegue, en este caso Destroyers, suponemos que ya no tiene el mismo plantel del año pasado. Muchos de esos jugadores han debido migrar y no puede jugar con los nuevos que pueda contratar. Así que viendo esa imposibilidad, lo que se ha hecho es descenderlo directamente a Destroyers, según la convocatoria y ascenderlo a Real Santa Cruz en el indirecto, porque el estatuto nos dice que tenemos que ser 14 (clubes) y además está el contrato de la televisión, que está vigente desde 2020. Estipula claramente que no podemos ser 13, ni 15. Tenemos que ser 14, así está firmado, ya que la empresa tiene que televisar 364 partidos al año con los 14 equipos”, informó.

La declaración de Salinas llamó la atención, ya que en el fútbol boliviano está permitido jugar con juveniles en caso de que el plantel profesional no se presente en cancha por diversas circunstancias (huelga, paro o cálculo deportivo). Este año el club Aurora presentó a 11 juveniles (seis en el segundo tiempo) ante Bolívar reservando a los titulares para el choque ante Real Potosí de local.

Destroyers cuenta con el equipo que participa en el Campeonato de Reserva, que, en caso de no tener a los jugadores profesionales por falta de contrato vigente, pudo habilitar a los juveniles para disputar el partido por el indirecto. Una derrota (ante Real Santa Cruz) el descenso no tenía discusión, ya que se iba a dar en cancha.

Nuevo llamado en 48 horas

Salinas afirmó que para el próximo miércoles citará a los clubes con el fin de realizar un nuevo consejo superior (lugar por definir). En caso de no asistir los seis clubes (Oriente, Blooming, Guabirá, Royal Pari, Wilstermann y Bolívar) que este lunes dejaron sin quorum la sala en Santa Cruz, se procederá a aprobar la temporada 2020.

“Debo comentarles, antes que nada, que es imprescindible y que es obligación de la FBF, que el campeonato se inicie el 19 de este mes, porque tenemos el inicio de la Copa Libertadores, Sudamericana, la eliminatoria de nuestra selección absoluta y la Copa América”, afirmó. En las próximas horas se conocerá la sede de la importante reunión.

Con la venia de Conmebol

El presidente de la FBF adelantó que informará a Conmebol para aprobar la convocatoria y reglamento del campeonato 2020 en el próximo consejo superior con los representantes de los clubes asistentes. En caso de que algún equipo no se presente en cancha durante la primera fecha será desafiliado de la División Profesional.