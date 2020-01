San José cae 4-0 ante Guaraní que ahora espera por el Corinthians en la Libertadores

El primer gol, a los 17 minutos, fue un tanto de cabeza anotado por el delantero Edgar Benítez tras una sucesión de rebotes de la defensa visitante.

Incidencia del encuentro entre Guaraní y San José, en Asunción.

Foto: AFP

El Guaraní de Paraguay avanzó este miércoles a la segunda fase de la Copa Libertadores 2020 al golear 4-0 a San José de Bolivia, en un partido de fácil definición en Asunción y que pudo haber terminado en una peor goleada.

El cuadro «aborigen», que también ganó por 1-0 en Oruro hace una semana, a 3.700 metros de altitud, jugará la segunda ronda con el poderoso Corinthians de Brasil (partido de ida el 5 de febrero en la capital paraguaya).

El resultado no refleja la abrumadora superioridad del conjunto aurinegro ante la «V» azulada de Bolivia cuyo portero, Jesús Careaga, fue el muro que contuvo las innumerables ocasiones de conquista que produjo Guaraní.

Primero fusiló Fernando Fernández, luego lo hizo el atacante argentino Nicolás Maná. Le siguió el volante Ignacio Florentín, hasta que finalmente Benítez introdujo la pelota dentro del arco del esforzado Careaga.

Dos minutos más tarde salió lesionado -de tanto sacar pelotas- el defensa Ronald Segovia, sustituido por el volante brasileño Marquinho.

El segundo llegó a los 25 por intermedio del atacante argentino Nicolás Maná (ex Defensa y Justicia de Argentina), en jugada individual.

El travesaño ya había salvado el arco de Careaga a los 22, producto de un remate de Fernando Fernández.

Los paraguayos bajaron su nivel en el segundo tiempo. Morigeraron el tratamiento del balón a sabiendas de su neta superioridad.

Bobadilla aportó el suyo

A los 78 se produjo el tercero por intermedio de Fernando Fernández luego de una jugada individual de Raúl Bobadilla (exAugsburgo) por el sector izquierdo.

Bobadilla había ingresado por Maná a los 70 minutos de juego.

Completamente rendido, el San José solo esperó e intentó contragolpes furtivos a través de Freddy Abastoflor y Rodrigo Vargas que no fructificaron.

El portero Gaspar Serbio de los guaraníes prácticamente no fue exigido en todo el partido.

La cuarta conquista sobrevino luego de una nueva jugada individual del fornido delantero Bobadilla, que se deshizo de tres defensas antes de combinar con el volante ofensivo Rodney Redes quien transitaba por el sector derecho.

Este solo depositó el balón dentro del arco defendido por Careaga.

El técnico argentino Omar Assad, del San José, dijo lamentar la eliminación de su equipo y atribuyó el fracaso a la escasa preparación para enfrentar la competencia.

Guaraní «es práctico, efectivo. Juega bien. Es duro y fuerte».

«La realidad nuestra es distinta. No pudimos encontrar refuerzos (para el torneo). Se nos fue medio plantel titular. No vino nadie. No tenemos a nadie. Estamos peor que el año pasado. La clasificación de Guaraní es merecida», subrayó. (29/01/2020)

Fuente: la-razon.com