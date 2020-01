San Martín avanza a paso de campeón; Olympic tropieza en la Liga Superior

Los sextetos vallunos de San Martín y Olympic dieron pasos distintos en la segunda fecha de la Liga Superior de voleibol rama masculina que se desarrolla en La Paz. En la jornada del martes, el Aurinegro venció a Ingenieros, mientras que los olympiquistas cedieron el triunfo en favor del debutante CAN de Oruro.

A primera hora en el coliseo Julio Borelli Vitterito de La Paz, San Martín reeditó la final de 2018 ante Ingenieros de Oruro. El cuadro valluno se impuso por 3-0 con parciales a favor de 25-22, 25-14 y 25-19.

Por su parte, Olympic no consiguió seguir el ritmo de su acérrimo rival San Martín y en su intento perdió 2-3 ante CAN, con sets de 24-26, 25-27, 25-19, 25-22 y 13-15.

En el cierre de la jornada, el local Tigre de La Paz superó 3-0 a Olympic de Tarija.

Al cabo de dos jornadas, San Martín y CAN son líderes con cuatro puntos, seguidos por Olympic y Tigre con tres y cierran Ingenieros y Olympic TRJ con dos unidades.

La jornada de hoy miércoles contempla el siguiente rol de partidos: Olympic TRJ vs CAN (18:00), Olympic CBB vs San Martín (19:30) y Tigre vs Ingenieros (21:00).