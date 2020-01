San Martín cae en las garras de Tigre y complica su chance por el título

El sexteto valluno de San Martín tenía el título en bandeja de plata. En su cuarto partido jugado la noche del jueves en el coliseo Julio Borelli de La Paz, el Santo cayó en las garras del local Tigre al caer 3-2, en la penúltima jornada de la Liga Superior rama masculina de voleibol. Esta noche (21:00) definirá el cetro ante CAN de Oruro.

En cuanto al lance, la disputa del mismo fue muy emotiva, pero a diferencia de sus anteriores cotejos cayó en errores que le costaron cara la derrota. Los sets del cotejo ante los aurinegros paceños fueron de 25-19, 19-25, 18-25, 27-25 y 15-7.

Del duelo de esta jornada entre santos y caninos saldrá el campeón nacional. Sin importar el marcador (3-0, 3-1 o 3-2), cualquiera de los dos pueden ser campeones.

San Martín, ahora es segundo un punto por debajo de CAN, que anoche superó 3-2 a Ingenieron (ORU), con parciales de 28-30, 22-25, 25-22, 27-25 y 15-13.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Finalmente, Olympic de Cochabamba dio cuenta de su homónimo tarijeño por 3-1, con sets a favor de 20-25, 25-19, 25-11 y 25-19. Pese a su triufo, el campeón de 2017 quedó lejos de lograr una nueva consagración.

La jornada de hoy, según reformuló la Federación Boliviana de Voleibol (FBV), será la siguiente: Olympic TRJ vs Ingenieros (18:00), Tigre vs Olympic CBB (19:30) y CAN vs San Martín (21:00).

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: CAN (8 puntos), San Martín (7), Olympic CBB (6), Tigre (6), Ingenieros (5) y Olympic TRJ (4).