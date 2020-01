Santa Cruz: Suspenden a médicos que dejaron caer a bebé de su servocuna

Carlos Vega, Secretario de Salud (a.i.), informó que está trabajando en coordinación con la Defensoría de la Niñez por el caso de la bebé que cayó de una servo cuna y que por el momento los médicos suspendidos hasta que se aclare el caso.

Cabe recordar que una bebé en el hospital Los Pocito ubicado en el Plan Tres Mil , cayó de una servo cuna y la Alcaldía junto a la Defensoría realizan el seguimiento pediátrico pertinente con las especialidades que corresponde.

Indicó que la bebe se encuentra estable no presenta ninguna complicación ni las tendrá en adelante ya que se tiene dentro de los parámetros normales según estudios a través de ecografías y tomografías.

“Se han realizado dos tomografías, dos ecografías cerebral la niña no tendrá secuelas en delante por que no ha habido una lesión, para que la población sepa no ha habido una lesión interna y como Secretaria de Salud se correrá con todo los gasto del bebe con especialistas medicamentos y demás”, dijo Vega.

Las autoridades estarán pendientes por la evolución que presente el bebé.

Fuente: Cadena A, El Mundo

