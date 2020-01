Tejada: “Tenemos que estar unidos, pero en torno a que, no a quien para que no exista el cuoteo político”

31/01/2020

Christian Tejada coordinador de la plataforma Generación 21 (G21) en #ElBunker, programa radial que conduce Agustina Zambrana, expresó su apoyo al pedido de unidad a los candidatos pero cuestionó que en Bolivia se priorice la unidad en torno a quien y no a que por interese personales, por lo que llamó a la reflexión. “Tenemos que estar unidos, pero en torno a que, no a quien para que no exista el cuoteo político”.

“Repito está bien la unidad pero en torno a que, no a quien ¿a un mismo cuoteo político? ¿Sacamos al MAS y nos repartimos entre nosotros el poder? diremos hoy le toca a Jeanine, a Luis Fernando y a Rubén Costas y entre ellos nomas repartimos el poder por unos 15 0 20 años, eso no se puede dar”, indicó.

Tejada pide a la población elegir la mejor propuesta, pensando con la cabeza, no con el hígado ni el corazón para no cometer errores de los cuales se puedan arrepentir. “Tenemos una nueva manera de ver la política, no nos podemos equivocar nuevamente, veamos propuestas, el entorno de los candidatos que es vital, pensemos ni con el corazón ni con el hígado, pensemos con la cabeza”.npetv





