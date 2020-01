Tellería sobre su docencia en la UMSS: Estoy apegado a la norma, la legislación lo permite

El alcalde suplente, Iván Tellería, ahora forma parte del plantel docente de la facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y asegura que no infringe ninguna norma y la legislación nacional permite que realice ambas actividades.

“Nos hemos presentado con todos nuestros documentos como exige la UMSS. Estamos invitados para un curso de verano que dura un mes. Estamos apegados a la norma porque la legislación lo permite”, expresó Tellería asegurando que es una nueva experiencia de crecimiento personal.

El alcalde ahora dará clases en la materia de Legislación Educativa cuatro veces a la semana.

Dentro Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público se establece que: “Los docentes universitarios, los maestros del magisterio fiscal, los profesionales médicos y paramédicos, dependientes del servicio de salud, así como aquellas personas que realicen actividades culturales o artísticas, podrán cumplir funciones remuneradas en diversas entidades de la administración pública, siempre que mantengan su compatibilidad horaria”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Tellería contó que fue invitado por la Facultad de Humanidades y presentó todos sus documentos correspondientes y no descarta ejercer la docencia en el futuro.

“Como toda experiencia nueva, (me siento) un poco nervioso. Varios van a averiguar si tengo conocimiento y debo estar preparado para recibir críticas. Es un curso muy rápido de un mes. (Ya pasé) un día de clases y (los estudiantes) están contentos y después del mes ellos me aceptaran o no para un futuro y seguir dictando clases”, concluyó.