Tras la derrota de la Selección Sub-23, Baldivieso ataca a Farías: “Nunca ha pateado ni una sandía”

La derrota de la selección Sub-23 en su debut en el Preolímpico (0-2 ante Paraguay) no cayó bien en Julio César Baldivieso, quien salió a atacar duramente al actual técnico de la Verde, César Farías.

Baldivieso, exjugador y técnico de Bolivia, no se guardó nada y criticó a Farías por nunca haber jugado al fútbol y hasta lo acusó de tener “negocios” a costa de los jugadores bolivianos.

Asimismo, el ‘Emperador’ también criticó que Farías nunca fue a ver un entrenamiento de Aurora, por tener problemas personales con su cuerpo técnico.

“¿Para qué inventan la regla del sub 20 en la liga?, si el técnico ni viene acá, nunca a vino a ver a ningún jugador a Aurora. Arce es un crack de 18 años que juega de último hombre y no tiene oportunidad, tengo que enojarme, no está bien que por algún problema personal que tenga el seleccionador conmigo, tengan que pagar los jugadores”, acotó.