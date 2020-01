Wilster: se complica la renovación con Saucedo y llega otro extranjero

Tras la renovación con Juan Pablo Aponte, Fernando Saucedo es el único jugador del plantel con el que la dirigencia de Wilstermann no pudo renovar su contrato hasta la fecha.

Las negociaciones se complicaron en el tema económico, sobre el cual Saucedo asegura que esperaba un incremento en su sueldo, sobre todo si se toma en cuenta que tiene una oferta muy buena a la mano.

“No hemos renovado porque me ofrecieron el mismo contrato. Lo que les he pedido es una burrera a comparación de lo que me ofrecen, y tampoco quisieron, entonces voy a buscarme la vida nomás”, dijo Saucedo, a tiempo de indicar que aún no definió su futuro. Se conoce que tiene ofertas de Bolívar y de Always Ready.

El volante nacional aseguró que siente que a la dirigencia no le interesa renovar su contrato. “Siento que les da lo mismo si estoy o no estoy. En otro lado me ofrecen 130 mil más al año, es un montón de plata; por quedarme en Wilstermann dije no a las otras ofertas”, dijo Saucedo, a tiempo de indicar que dará una respuesta hoy a la propuesta de Wilstermann.

Entre tanto, la dirigencia de Wilstermann sostiene que se le hizo la propuesta de una mejora en sus ingresos económicos, pero tampoco se puede acceder a su solicitud, porque no se puede embargar al club y deben ser responsables con la economía de la institución.

Caso de Nilson

No es secreto que Wilstermann está en negociaciones para la contratación de el marcador central argentino Marco Torsiglieri y que su incorporación estaría casi cerrada. Tampoco es secreto que, para su llegada, el Aviador debe rescindir contrato con uno de sus seis extranjeros y el candidato sería el atacante brasileño Nilson dos Santos, quien ya avisó al técnico que en el inicio de la pretemporada este sábado hablarían sobre el asunto.

Sobre el tema, Alex da Silva, quien fue el que recomendó al jugador, aseguró que Nilson no recibió las mismas oportunidades que otros jugadores extranjeros.

“Pienso que Nilson mereció más oportunidad antes de cualquier decisión. Es una injusticia que están cometiendo con el jugador”, dijo Silva a tiempo de indicar que el futbolista quiere cumplir su contrato, que expira en junio de este año.