Afirman que Línea Morada del teleférico no peligra y suspensión de un tramo es preventiva

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, aseguró hoy que la Línea Morada del teleférico no está en peligro, tras el deslizamiento en la zona de Niño Kollo, y que la suspensión temporal en el tramo Faro Murillo-San José es una medida preventiva, ante el fuerte periodo de lluvias en La Paz.

En conferencia de prensa, explicó que un equipo técnico de Mi Teleférico evalúa la situación de la torre cercana a la zona Niño Kollo y que, sobre la base de sus recomendaciones, se rehabilitará el funcionamiento del tramo parado «en los próximos días».

«Es decir, no hay peligro del teleférico, está en condiciones, pero no podemos sobrecargar en un momento crítico. (…) no vemos peligro de que se tenga que suspender semejante obra, simplemente es una medida de prevención», informó a los periodistas.

En ese sentido, pidió disculpas a la población afectada por la paralización temporal de ese tramo, pero dijo que no se puede arriesgar a la gente y sobrecargar el paso en ese sector, que en los últimos días presentó deslizamientos.

«Hay deslizamientos, las lluvias siguen, en La Paz tenemos las lluvias se subsumen, estamos tomando todas las medidas. No estamos cuidando el teleférico, sino la vida de los paceños», indicó.