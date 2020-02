Always paga caro errores defensivos

Campeones

viernes, 07 de febrero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete / La Paz

Víctima de sus errores defensivos, Always Ready cayó por 2-0 ante un Millonarios que resolvió el encuentro en un tiempo, anoche en el estadio El Campín de Bogotá, por el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2020.

Los goles cafeteros fueron anotados por David Mackalister Silva (5’) y Orlando Zapata (30’) en el primer tiempo. El equipo de El Alto cambió la historia en el segundo tiempo.

La llave está abierta y Always tendrá que remontar el jueves 20 en el Hernando Siles.

Los visitantes fueron sorprendidos en El Campín. A los cinco minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina, Silva se levantó en el área ante los centrales de Always y con un cabezazo abrió el marcador.

Los locales hacían su negocio. Jugaron con más tranquilidad, sin la presión de su público y de un rival que no podía reaccionar. En la primera etapa, Always no mostró mucho.

El local, con poco esfuerzo, volvió a celebrar. A los 30’, cuando todavía los visitantes no se recuperaban del primer gol, llegó el segundo tanto de los colombianos.

Zapata recibió de espaldas al arco, se giró y pasó por entre dos jugadores que lo marcaban y envió la pelota al fondo del arco defendido por el guardameta Carlos Lampe.

En el segundo tiempo, la historia cambió de protagonista. El equipo del técnico Eduardo Villegas planteó su juego. Millonarios ya no tuvo la misma contundencia. Aunque fue dueño de la pelota, no encontró el camino del tercer gol que le diera aún más tranquilidad para el encuentro de vuelta el jueves 20 en Miraflores.

El DT Villegas puso en cancha a Marcos Ovejero por Britos, pero tampoco fue la solución y el partido se consumió sin que el marcador se pudiera mover.

“Merecimos mejor suerte”, consideró Samuel Galindo, luego del juego de anoche. El capitán de Always no se equivocó. Los visitantes tuvieron ocasiones para descontar, pero no contundencia.

semáforo

Hansel Zapata

Anotó uno de los goles de Millonarios y fue una pesadilla para la defensa de Always Ready.

árbitro

Ángel Hermosilla

El juez chileno siguió de cerca las jugadas y no se complicó al momento de imponer su autoridad.

Fuente: paginasiete.bo