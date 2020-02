Áñez promete agua para el sur y solución al alcantarillado a Quillacollo

La presidenta constitucional Jeanine Áñez anunció este miércoles una solución para la demanda de agua de la zona sur y un proyecto para evitar inundaciones en el centro de Quilacollo por el colapso de alcantarillas.

«Quiero agradecer el cariño que he recibido. Me he sentido muy emocionada al escuchar sus demandas por falta de agua y que Quillacollo se inunda. Créanme que ya estamos trabajando con nuestros equipos técnicos para solucionar estos problemas que datan de mucho tiempo», declaró.

La mandataria hizo estas declaraciones en un acto organizado por el Club Gente Grande de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco), en Quillacollo.

Áñez remarcó que los problemas urbanos de este municipio no fueron resueltos por «mezquindad y falta de voluntad política» de exautoridades.

En el acto además participaron el presidente del Consejo de Vigilancia de Comteco, Hugo Franco, y otros miembros del directorio y candidatos de la alianza política «Juntos», que impulsa el binomio Áñez y Doria Medina a la presidencia.