Bustamante y Quinteros están en carpeta de Bolívar

viernes, 07 de febrero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Paola Calle/ La Paz

La dirigencia de Bolívar no descarta la llegada de más refuerzos. Antonio Bustamante y Jairo Quinteros están en carpeta. Los directivos académicos se reunirán hoy con la comisión técnica y con el director técnico Claudio Vivas para concretar la llegada de uno o dos jugadores más.

El presidente del club celeste, Marcelo Claure, será el último en dar el visto bueno a las nuevas incorporaciones.

“(Bustamante y Quinteros) están en carpeta. Tengo una reunión mañana (hoy) con el profesor Vivas y la comisión técnica para ver qué necesita el técnico y ya esperemos definir hasta el domingo para hablar con Marcelo”, afirmó el vicepresidente de fútbol, Jorge del Solar. El dirigente admitió que tanto Quinteros como Bustamante están en carpeta.

“Quinteros está en Valencia y Bustamante en Estados Unidos, espero tener una respuesta hasta la próxima semana, con la llegada de Ábrego vamos a ver qué más necesita el técnico y está todo abierto”, añadió. Ante la posibilidad de traer un jugador que ocupe la posición de Juan Miguel Callejón, Del Solar aseguró que esa decisión está sujeta a la reunión.

“No, aunque Roberto Carlos Fernández podría ocupar esa posición”, respondió.

El jugador aseguró que llega a Bolívar para ganarse un lugar y que aprovechará la oportunidad que le dé Vivas. “Creo que si no hubiesen condiciones no estuviéramos aquí, me imagino, y como al profe le gusta la gente joven y trata de dar oportunidad, eso puede ser un punto a favor”, manifestó Fernández.

Equipo

Bolívar vive un buen ambiente, es líder del torneo, el equipo aprovechó esta semana para trabajar en la parte física y táctica.

Los celestes visitarán a Guabirá el domingo desde las 15:00. El DT Vivas trabajó en la marca y presión en estos días.

Durante la sesión de ayer el técnico académico dio prioridad a los pases y la definición en grupos, presión en la marca y juego colectivo.

Fuente: paginasiete.bo