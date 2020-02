Carlos Mesa: «Representamos la candidatura de la reconciliación y el reencuentro»

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, conversó con Los Tiempos sobre su estrategia electoral, el nuevo escenario político sin la conducción estatal del MAS y el efecto de la salida de varios de sus exaliados, entre otros puntos.

¿Cuánto cambió el escenario de octubre a hoy?

Nuestra propuesta tiene que ver con una constatación, que Morales ya no ocupa la presidencia, pero los problemas que ha dejado siguen siendo los mismos; la justicia, la salud, preocupación de la economía, la falta de oportunidades de trabajo, el incremento de la deuda externa. Creemos que el programa ‘Soluciones’ da las respuestas al ciudadano de preguntas no respondidas en la anterior elección.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

¿Se cambió la estrategia?

La estrategia electoral es dinámica y cambiante, y parte de una premisa, que el candidato de CC tiene una propuesta de futuro, un programa económico y político al cual la estrategia se adecua. Lo que cambia es el contexto y escenario, no son los mismos candidatos, Morales ya no es presidente, el MAS sigue siendo un protagonista central, hay una o dos opciones electorales distintas a la nuestra que tienen una línea de pensamiento, con relación a la cual tenemos que adecuar nuestra estrategia, cómo respondemos a los desafíos de este nuevo escenario, es una elección distinta y necesita estrategia distinta.

El MAS mantiene un voto duro y la oposición se dispersa

Estamos en un escenario nuevo donde el voto duro del MAS ha disminuido un poco, pero no va a cambiar de dirección. Pero también hay una votación en el anterior proceso, de la convicción que tenían, hoy tiene una línea distinta y está más dudoso. Nosotros creemos que representamos la candidatura de la reconciliación y el reencuentro. La preservación de los valores de lucha contra la discriminación, contra el racismo, el reconocimiento de que estos 14 años no pueden desaparecer porque a uno no le guste, esa no es la respuesta, nuestra opinión es que proponemos una articulación entre un escenario político que está en transición ante una realidad que ha cambiado, pero ante la evidencia que ocurrieron hechos positivos y muchos negativos, estos últimos vinculados al autoritarismo, pero hay otros (elementos) que se pueden recuperar.

¿Qué se puede recuperar del MAS y qué no?

Se puede recuperar la lucha contra la discriminación, contra el racismo, pero no la idea de que aquí hay dos Bolivias separadas por el voto del MAS; hay una pluralidad de la población.

El criterio de lo indígena debe cambiar, el 40% de la población es indígena y muchos de ellos viven en la ciudad, para ser indígena no es necesario que tengas poncho o abarcas, hay ciudadanos indígenas incorporados a la vida urbana, en su construcción de ideas, en su adecuación al mundo del ciberespacio, la digitalización, que no reniegan ni dejan de ser indígenas.

El otro elemento es que se necesita respuesta a las demandas, así seas votante del MAS o cualquier opción política, una respuesta a mejor salud, por oportunidades de trabajo y a condiciones económicas complejas.

La reconciliación es el respeto al otro. El respeto al voto por el MAS. Desde nuestra perspectiva no podemos decir que todo aquel que vota por el MAS es un ciudadano de segunda, no se puede decir eso.

DATOS

Salida de aliados no afectó a CC

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, aseveró que la salida de aliados como Sol.Bo y Todos de Tarija no afectará la votación. “Lo que importa es la consistencia de la propuesta, su continuidad en el tiempo, su responsabilidad, en evitar la estridencia y eso el votante toma en cuenta”, dijo.E