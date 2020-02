Chi, otra vez bajo la sombra del machismo y cobro a candidatos

Como ocurrió antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019, el candidato a la Presidencia por el Frente Para la Victoria (FRI), Chi Hyun Chung, otra vez está envuelto en acusaciones de machismo y también de cobros irregulares. Esta vez la denuncia vino de la candidata a la vicepresidencia, Jasmine Barrientos, que el lunes habló de “machismo” y “cobros” en el partido.

Barrientos afirmó que se pidió dinero a los candidatos de ese frente político y que ella fue calificada como “yesca” por no querer ceder a tal presión, según el periódico El Día. “La corrupción en el sistema es triste, si no das un poco más de plata no pasa nada. No soy ninguna yesca, pero tampoco estoy para tirar plata para la campaña de otras personas”, lanzó la candidata.

Asimismo, denunció machismo de parte de “algunas personas” y manifestó que no es correcto que “se juegue” con las bolivianas. “Con las mujeres bolivianas no se debería jugar, hay gente que no quiere que sea una mujer la candidata”, afirmó.

De hecho, el lunes Chi anunció en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que su acompañante sería Leopoldo Chui, excandidato a la vicepresidencia de Pan-Bol, a pesar de que ya ese frente político había elegido a Barrientos.

Si bien Barrientos no mencionó a Chi directamente, este tipo de denuncias persiguen al candidato y salen a flote siempre a solo semanas de los comicios.

Tres semanas antes de las elecciones generales del 20 de octubre del pasado año, la entonces candidata a la vicepresidencia por el PDC, partido del que Chi era candidato a la Presidencia, Paola Barriga, hizo duras acusaciones contra Chi.

“He renunciado (a la candidatura para la vicepresidencia) a raíz del maltrato de este sujeto, que es misógino, con el que no se puede conversar, pero también por los cobros que realizaba”, afirmó Barriga ayer a Página siete y agregó: “Yo tenía dos candidatos a senadurías por Beni y fueron ellos los que me llamaron para decirme que (Chi les) llamó para pedirles a 10.000 dólares a cada uno señalándoles que tenían que cancelar para ser candidatos”, recordó ayer Barriga.

Como candidato del PDC, Chi también fue acusado de homofobia y discriminación.

Pero a estas denuncias se suman otras anteriores en Santa Cruz, según una publicación de Página Siete del 13 de octubre del pasado año.

Según esa nota periodística, Chi Hyun Chung tiene 19 demandas, 13 de las cuales son por incumplimiento de beneficios sociales, dos por lesiones graves y leves, dos por calumnia, una por asistencia familiar y una por homicidio culposo.

Como dueño y director de la Clínica Ucebol, Chi enfrenta varias demandas por incumplimiento de pago a sus trabajadores, por calumnias y por lesiones graves y leves.

Según el registro de antecedentes del Palacio de Justicia de Santa Cruz, entre 2003 y 2018 Chi ha sido demandado 19 veces en salas penales, laborales y de familia. Incluso estuvo preso en Palmasola por mala praxis y enfrentó una orden de aprehensión por asistencia familiar.

En 2008, W.N.C.A., exfuncionaria de la clínica Ucebol, demandó a Chi por asistencia familiar. En 2016 fue aprehendido por lesiones graves y leves producto de la mala praxis durante una operación de vesícula.

En 2003, Chi fue demandado por el delito de homicidio culposo. También fue acusado de maltrato por varios exempleados. “Es un sinvergüenza, yo trabajé con él. Te explota y te humilla, estoy seguro de que ni sus mismos trabajadores votarán por él”, expresó L.M., un extrabajador de Chi.

“Siendo funcionarios de la clínica, había que ir al culto y pagar el diezmo. No le importaba que uno sea de otra religión, igual tenías que ir obligado”, afirmó otro de sus exempleados.

Página Siete / La Paz