Cívicos afirman que existen razones legales y legítimas para que Morales sea inhabilitado como candidato

Santa Cruz./ Stello Cochamanidis, director del Comité Pro Santa Cruz, indicó que el expresidente Evo Morales no debe ser habilitado como candidato debido a que en el tema legal, no cumple con el requisito de vivir por lo menos los últimos dos años de manera permanente en el país, que en su situación de asilado no lo cumple.

Además dijo que en lo legítimo tiene cuentas que rendir a todos los bolivianos como el tema CAMC, el supuesto terrorismo y el fraude electoral de 2019, por lo que le recuerdan al TSE que no se lo debe habilitar, caso contrario iniciarán un paro cívico indefinido.

Fuente: Unitel