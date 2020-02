Claure oficializa la contratación de Ábrego

Oficial. El presidente electo de Bolívar, Marcelo Claure, anunció la contratación del delantero cruceño Víctor Ábrego que fue la figura de la selección boliviana en el torneo Preolímpico 2020. Su contrato será por un año, según amplió la información el departamento de prensa de la academia paceña.

“Damos la bienvenida a Víctor Ábrego, uno de los jugadores de mayor proyección del fútbol boliviano. El delantero revelación del último torneo en Bolivia y del Preolímpico Sub-23 de Colombia. Le deseo el mayor éxito en @Bolivar_Oficial”, escribió Claure, en su cuenta oficial de Twitter.

Ábrego, de 22 años, tuvo una actuación importante en los tres últimos partidos con Destroyers en el torneo Clausura que lo llevaron a vestir la camiseta de la selección boliviana. Le marcó un gol a Uruguay y dos a Brasil, conquistas que fueron claves para que varios equipos pongan su mirada en él, pero los celestes de La Paz lo terminaron convenciendo.

“Estoy viviendo un sueño”, expresó Ábrego en Las Tribunas de Los Más Buscados, así como se lo dijo al sicólogo de la Verde, Manuel Llorens, pues en pocos días su carrera futbolística ha dado una vuelta de 180 grados. Fue llamado al combinado nacional y fue fichado por el club más ganador de Bolivia.

“En mi vida siempre he batallado, siempre trabajé con humildad y he tratado de aprovechar las oportunidades que se me presentan. No seré uno más del montón y sé que con sacrificio se pueden lograr grandes cosas. Estoy con seguro que puedo encajar (en el equipo de Claudio Vivas)”, dijo Ábrego.

Claure le dio la bienvenida a Ábrego antes del partido contra Uruguay “cuando nadie me conocía”. Posteriormente habló con Vivas y le comunicó que tendrá oportunidades.

