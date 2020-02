Con 229, FPV es el que más inhabilitados tiene y CC es el frente que menos registra

Elecciones 2020 en Bolivia. El TSE informó que 1.278 postulantes están habilitados y que 797 aspirantes están fuera de la carrera electoral. Por otro lado, 19 renunciaron a la candidatura y contra 13 hay demandas de inhabilitación.

Beatriz Layme / La Paz

Los candidatos a la vicepresidencia David Choquehuanca, del MAS, y Marco Antonio Pumari, de Creemos, forman parte de los más de 1.200 postulante que siguen en carrera electoral para los comicios del 3 de mayo. No tuvieron la misma suerte 797 candidatos, que quedaron inhabilitados, ni 19 que renunciaron ni 13 que fueron demandados.

Del total de inhabilitados, el FPV, que postula a Chi Hyun Chung, concentra la mayor cantidad, con 229. En cambio, Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, registra la menor cantidad de candidaturas inhabilitadas.

El 9 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) observó las candidaturas de varios aspirantes por no cumplir los requisitos. Ante ello, el ente electoral dio un plazo para que los ocho frentes políticos subsanen las observaciones.

Las organizaciones políticas complementaron la documentación, pero no en su totalidad, pues después de una revisión el TSE resolvió inhabilitar -por falta de documentos- a 797 candidatos.

De 2.107 postulaciones que presentaron su candidatura, 1.278 están habilitados para continuar.

Esa cifra puede variar, debido a que 13 postulantes -11 del MAS, uno de Creemos y uno del Frente Para la Victoria (FPV)- fueron demandados. Las candidaturas por tanto pueden ser aceptadas o rechazadas.

El TSE debe definir la suerte de los candidatos del MAS, Evo Morales, Diego Pary y Luis Arce Catacora, y del postulante de Creemos Mario Cossio, exgobernador de Tarija, aunque él ya desahucio su postulación. A ellos se suma el caso de Jasmmy Barrientos, postulante a la vicepresidencia del FPV.

“El TSE ha decidido analizar en el fondo los 13 casos en los cuales se han presentado una o varias impugnaciones demandando la inhabilitación de candidatos o sobre los cuales se requiere un análisis aún más detallado de los requisitos presentados”, se lee en el comunicado del Órgano Electoral.

El delegado del MAS ante el TSE Melvin Siñani comunicó que está a la espera de la resolución del ente electoral para asumir las acciones legales que correspondan. “Estamos esperando qué respuesta nos da y de acuerdo a eso veremos que salidas legales tenemos”, manifestó Siñani, quien dijo que tienen “todos los argumentos para responder las demandas”, que establecen diferentes motivos, como la residencia permanente.

El delegado masista indicó que el TSE les otorgó plazo hasta las 18:30 de este jueves para presentar las respuestas a las demandas de inhabilitación.

En criterio de la diputada del MAS Sonia Brito la derecha pretende inhabilitar la candidatura de Morales y Arce porque lideran las encuestas.

La diputada de Unidad Democrática (UD) Lourdes Millares pidió a los vocales del TSE asumir una decisión estrictamente apegada a las leyes y no calcular los efectos de sus decisiones. “El TSE no tiene por qué ponerse a las espaldas lo que es la paz y tranquilidad social, cualquiera de las decisiones que tome habilitando o inhabilitando candidatos tiene un costo social y político, el TSE no tiene que administrar ese conflicto, sólo tiene que actuar en el marco de la ley”, manifestó.

Por otro lado, el FPV es el partido que tiene más candidatos inhabilitados por falta de presentación de requisitos, con 229. Le sigue Pan-Bol con 161 postulaciones inhabilitadas. El tercer frente con mayor número de inhabilitados -con 123- es Libre 21. CC es el que menos candidatos inhabilitados registra, con 31.

Asimismo, 19 candidatos renunciaron. En Creemos dimitieron nueve. En CC, Juntos de Jeanine Añez y Pan-Bol dimitieron dos candidatos en cada organización política. En el MAS tres desistieron de su postulación y en Libre 21 sólo renunció un candidato.

