Diputada del PDC pide al Gobierno investigar cobros a beneficiarios de viviendas sociales en Sucre

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Yesenia Yarhui, solicitó el viernes al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, que inicie una investigación por supuestos cobros mensuales a 52 beneficiarios de viviendas sociales, que se estarían realizando hace 10 años, en las urbanizaciones Tomás Katari y Venezuela, de la zona Lajastambo de la ciudad de Sucre.

«Hemos recibido la preocupación de personas que hubieran sido beneficiadas con viviendas sociales porque estarían dando cuotas, hace 10 años, a personas particulares y no a instituciones financieras. No tienen ni un solo recibo, ni tampoco papeles que indiquen que son dueños de las viviendas sociales ya construidas (…), se realizó una petición de informe escrito al Ministro de Obras Públicas», informó en una conferencia de prensa.

Precisó que las cuotas oscilan entre 1.200 y 1.800 bolivianos mensuales, que tendrían que ser pagadas por el lapso de 20 años.

Detalló que el objetivo de solicitar un informe es para que la autoridad de estado «se constituya en Sucre a realizar una inspección que permita esclarecer este hecho y se pueda solución al conflicto social en caso de que se hayan vulnerado los derechos de estas personas».

Según la diputada las casas habrían sido construidas con materiales de tercera calidad y estarían mostrando falencias.

Denunció, asimismo, que quienes estarían cobrando esas cuotas, son supuestos dirigentes sindicales.

«Considero que están vulnerando los derechos de estas personas que optan por viviendas sociales, porque se supone que no pueden construir con sus propios recursos una casa. No es lo ético, no es lo moral, no es lo correcto, por eso queremos la verdad y haremos este seguimiento como corresponde a nuestro rol de parlamentarios», concluyó.

Fuente: ABI