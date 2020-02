Dolidos, pititas analizan pedir renuncia de ministros Murillo y Longaric

Tras la polémica salida de Navarro y Dorado, activistas lamentaron que se haya concedido salvoconductos a las exautoridades que tienen procesos pendientes.

Activistas de la vigilia en La Rinconada. Foto: Carlos Sánchez / Página Siete

Erika Segales / La Paz

Luego de 38 días de vigilia en inmediaciones de la residencia de México en el barrio de La Rinconada, activistas consideran pedir la renuncia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y de la canciller Karen Longaric. El malestar contra las autoridades de Gobierno surge luego del incidente que se generó por la salida de las exautoridades César Navarro y Pedro Dorado.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“El Gobierno no tomó en cuenta el sacrificio que hacemos aquí al otorgar salvoconductos a exautoridades que tienen orden de aprehensión. Ahora lo que estamos analizando es la petición de renuncia del ministro Arturo Murillo y de la canciller Karen Longaric. Nos sentimos estafados y engañados”, dijo uno de los integrantes de la vigilia.

Los pititas indican que hubo desinformación. “No sabíamos que el salvoconducto salió antes que la orden de aprehensión, alguna autoridad del Gobierno debió estar aquí para explicarnos”, manifestaron.

Según estos movimientos, la presidenta Añez no debería ser candidata en los comicios, pero no le solicitarán la renuncia porque creen que no se le puede coartar su aspiración. Lamentan que las demás autoridades hayan priorizado sus actividades políticas.

“Ella tiene sus aspiraciones, tiene su derecho, pero la sociedad en su conjunto no está de acuerdo en que se entregue en bandeja de plata toda la lucha que nos costó; no pedimos su renuncia pero sí de las autoridades que no están cumpliendo su gestión”, reclamó un activista.

En la vigilia también se encuentran jóvenes que llegaron del interior, sobre todo de los municipios cruceños de Warnes, Urubó y Montero, donde fallecieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas por disparos de bala en noviembre pasado. Ellos eran activistas del 21F.

“Varios están aquí más de 20 días, otros como yo estamos 38. Nos dolió saber que dieron los salvoconductos a las exautoridades, nosotros vinimos en busca de justicia. Nos molesta ver cómo los políticos usan el nombre de las pititas, de la resistencia para hacer política”, dijo uno de ellos. En la vigilia se encuentra un familiar de Salvatierra. Muchos se sienten “dolidos” porque se haya entregado los salvoconductos a las exautoridades que tienen mucho que explicar sobre los sucesos poselectorales.

Reclamaron que el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, que estuvo presente el viernes en la noche, no haya brindado alguna información.

El viceministro señaló que no hubo consultas por parte de los activistas cuando estuvo presente. “Estuve alrededor de las nueve de la noche para verificar la situación del despliegue policial, luego me retiré. Estuve bastantes horas y ellos no hicieron consultas, sino se les hubiera brindado datos como correspondía”, sostuvo.

Santamaría agradeció el trabajo que realizan al mantener la vigilia en la instancia diplomática donde se encuentran “prófugos de la justicia boliviana”, y pidió comprender el compromiso que tiene el Estado sobre los convenios, en especial sobre las condiciones de los salvoconductos. Anunció que en los próximos días asistirán a la vigilia para disipar las dudas que tengan los activistas.

Página Siete