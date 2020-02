El hombre más viejo del mundo murió en Japón a los 112 años: atribuyó su larga vida a siempre sonreír

“ He vivido con él más de 50 años, y nunca lo he visto alzar la voz o enojarse ”, dijo Yoko Watanabe. “ Él también se preocupa por los demás. Cuando estaba pasando por un momento difícil, él fue el que más se acercó para ver cómo me sentía. Creo que haber vivido con una gran familia bajo un mismo techo, mezclarse constantemente con sus nietos y bisnietos, ayudó a que siempre mantuviera esa sonrisa.”