Empleados de Mi Teleférico están en emergencia

Felipe Flores, gerente de Operaciones de la empresa estatal de La Paz, dijo que desconoce la existencia de un sindicato legalmente constituido.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico declaró ayer estado de emergencia por las renuncias “forzadas” a las que estaría obligando la firma y la contratación de personal no calificado.

Felipe Flores, gerente de Operaciones de la estatal, dijo que desconoce la existencia de un sindicato legalmente constituido. La nueva administración mantiene un diálogo fluido con representantes de los trabajadores, con los que abordó inquietudes sobre horarios, transporte y otros, añadió.

“No sabemos cuáles son los requisitos en ese tema. No podemos mencionar si hay o no un sindicato. Si cumplen los requisitos tendrán que presentar su documentación”, sostuvo el gerente.

El 4 de octubre del año pasado, el sindicato fue reconocido por la Central Obrera Departamental (COD) mediante la resolución de Reconocimiento y Aval 36/2019.

El artículo 51 de la Constitución, parágrafo IV, dice que “los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices”.

“Lamentamos informar que la actual administración de Mi Teleférico está atropellando los derechos de los trabajadores, por no querer reconocer a su sindicato, la de solicitar renuncias voluntarias a aquellos considerados como ‘no personal de confianza’ y la contratación directa de personal no idóneo en funciones técnicas”, señala el comunicado.

El secretario general de la organización sindical, Reynaldo Lobatón, explicó que en las últimas semanas aumentó la cantidad de empleados, orillados a dimitir por la actual administración bajo amenaza de incluirlos en los procesos penales que inició la firma.

Esta afirmación fue calificada por Flores como descabellada. “A nadie se (le) pone una pistola o qué habrá hecho para que se obligue a renunciar.

Todas las personas que se desincorporaron de la institución ha sido mediante cartas voluntarias, que fueron bastante gratas y en buenos términos”, apuntó.

Lobatón también observó que pese a tener un manual de funciones, la actual administración procedió a contratar personal que están ingresando por recomendación del gerente ejecutivo, Jorge Bonadona.

“No tienen la capacidad técnica y se está poniendo en riesgo la calidad, la seguridad del servicio”, advirtió el dirigente.

Consultado de cómo se hace la selección de personal para copar las acefalías, Flores expresó que, al ser una instancia pública, todos los puestos y cargos tienen perfiles.

“Si no se cumple con el perfil del puesto, no se lo puede contratar. Hay convocatorias internas y externas. En el tiempo que estoy no he visto un tema de reclutamiento, pero sí estoy firmando reclutamientos de la gestión pasada”.

La Razón