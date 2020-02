En 82 días en Entel, Montes gastó recursos en avioneta, hoteles de lujo y sueldos millonarios para su personal cruceño

Elio Montes, quien estuvo por 82 días como gerente general de Entel, alquilaba a nombre de la empresa una avioneta para su uso particular y ordenaba el pago de hoteles de cinco estrellas para el personal que llegó junto a él desde Santa Cruz.

Un exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel SA), quien pidió guardar su nombre en reserva, denunció que en la gestión de Montes se cometieron diversas irregularidades. Una de ellas fue el alquiler de una avioneta en la cual se trasladaba hacia Santa Cruz los fines de semana y feriados.

Además, no consideraba el costo que se pagaba por la aeronave en días feriados porque la retenía durante la noche para luego regresar al día siguiente a La Paz.

“La avioneta que se alquilaba era para ir a Santa Cruz los fines de semana y volver el lunes, pero si bien lo hacía el viernes la dejaba y la avioneta trabajaba por otros lados y después volvía (…) Sin embargo, para el viaje que hizo para Nochebuena hace alquilar la avioneta, hace pernoctar por todo el feriado allá y eso también te cobran por el vuelo, pero si haces de que te espere hasta el día siguiente, ellos te cobran”, denunció a La Razón el exejecutivo.

Según la fuente, el exgerente de Entel se daba esos lujos y otros como el hospedarse en hoteles de cinco estrellas junto a sus colaboradores que llegaron a La Paz para trabajar en la empresa estatal. No obstante, al ser contratados por primera vez, y designados a cumplir sus funciones en la sede de gobierno, la compañía telefónica no debía erogar ni un centavo para su traslado ni para su estadía en el nuevo lugar de trabajo.

“Las facturas que han filtrado en algún lado sobre los hoteles es de uno de los hoteles, pero en realidad él ha estado en el Casa Grande, cuando recién ha llegado, no solo él sino toda la gente de Santa Cruz (…) Luego se han subido al Hotel Europa, igual les han pagado hotel ahí y luego se han trasladado al (Hotel) Ritz, aproximadamente entre Bs 5.000 y Bs 6.000 por semana se pagaba por cada una de estas personas”, dijo

Según dos de las facturas emitidas el 30 de diciembre por uno de los hoteles, Entel canceló un total de Bs 55.152,8 por el hospedaje y consumos extras. Ayer, este medio publicó que el exgerente de Entel, durante los 82 días que estuvo al frente de la empresa, cometió irregularidades al dar curso a la compra de teléfonos celulares, pago de auspicios, hospedajes y desembolsos de finiquitos a personal de su confianza que ingresó a trabajar junto a él.

Montes Chávez fue designado como gerente general de Entel el 16 de noviembre con un haber básico mensual de Bs 30.000 y fue destituido el viernes 8 de este mes, por estos supuestos hechos irregulares durante su gestión.

Según la denuncia, todos los allegados de Montes que llegaron de Santa Cruz percibían un salario mensual de hasta Bs 30.000, porque fueron designados, en su mayoría, como gerentes de diferentes áreas. Ese monto era mayor en hasta Bs 10.000 a los que ganaban los trabajadores de La Paz que tenían el mismo rango.

Tras su salida, Montes hizo pagar de manera inmediata a sus allegados todos los beneficios sociales, entre ellos a Marcelo Stelzer, gerente nacional de Administración Financiera; Manuel Lara, gerente nacional de Experiencia al Cliente; y Marcelo Dabdoub, asesor de Gerencia General

No obstante, esa medida no fue aplicada para el denunciante, quien fue contratado el 22 de noviembre del año pasado y despedido el 28 de enero, ya que hasta la fecha no se le canceló sus beneficios sociales por el tiempo que estuvo en la empresa. Ante esa situación, anunció que iniciará las acciones legales para hacer cumplir las normas laborales.

El denunciante indicó que su salida de Entel se debió a que no quiso firmar el contrato de auspicio para el competidor de coches Eduardo “Happy” Peredo que era por Bs 1,11 millones ($us 160.000). Su decisión fue porque el costo de ese patrocinio era muy elevado con relación a otro caso que la empresa solo canceló como máximo $us 10.000 (Bs 69.600). Además que ese acuerdo tenía que ser avalado por el comité encargado de esos patrocinios.

En tanto, en su cuenta de Twitter, Montes dijo que “el auspicio al Sr Happy Peredo fue por $us 16.000, no por $us 160.000 que está publicando en sus medios”.

El exejecutivo denunció que la documentación presentada por Montes es “adulterada” porque no tiene la firma del comité y solo está la rúbrica del exgerente.

El 29 de enero, esas irregularidades fueron presentadas por el denunciante al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, quien le dijo que a Montes se lo sacaría del cargo. Sin embargo, en reunión de Directorio se determinó ratificarlo.

Elio Montes: Viví 82 días de acoso laboral y amenazas “Viví 82 días de acoso laboral, amenazas psicológicas, por parte del Aparato Estatal. Mi pecado fue querer hacer las cosas bien, hacer que ENTEL crezca, hacer que el internet mejore para los Bolivianos!!!!!!!!”, escribió en su cuenta de Twitter el ex gerente general de la telefónica estatal.