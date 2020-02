En Bolivia ya no hay espacio para la corrupción. Estamos construyendo un país transparente, que rinde cuenta a los bolivianos y no permite que nadie se quede con lo que no le corresponde. Tenemos mucho trabajo por delante. Cuento con vos, la Bolivia que soñamos será una realidad. https://t.co/doYvbX3HFr





Fuente: Jeanine Añez por Jeanine Añez Chavez

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.