Entel gastó en 11 días Bs 75 mil en 5 vuelos privados para exgerentes

Entre el 16 y el 27 de diciembre 2019, la empresa estatal Entel pagó 74.980 bolivianos por cinco vuelos privados para tres exgerentes de la telefónica, entre ellos Elio Montes, en la ruta La Paz – Santa Cruz.

Según documentos a los que accedió Los Tiempos, los vuelos fueron facturados a nombre de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en el marco de un convenio de apoyo interinstitucional, según el cual la entidad de aviación facilitó una aeronave de su propiedad, además de tripulación, para ayudar en operaciones aéreas de Entel.

La documentación señala que los viajes fueron realizados para trasladar al exgerente nacional Montes; al exasesor de Gerencia General, Marcelo Dabdoub, y a Marcelo Stelzer, exgerente nacional de Administración y Finanzas de la estatal.

Los viajes privados se realizaron en horas en las que hay disponibles vuelos comerciales.

Un exejecutivo de la empresa denunció que los exgerentes no sólo utilizaron vuelos privados para trasladarse de la capital oriental y a la sede de gobierno, sino que contrataron hoteles de lujo para pasar algunos días laborales en la capital política del país.

“(Primero) estaban en el hotel Casa Grande, luego subieron al Europa y luego al Ritz. No pueden hacer eso. Si te contratan para luego trasladarte pueden pagarte el hotel hasta que te consigas casa, caso contrario no hay movilidad funcionaria, pero este no era el caso porque fueron contratados para La Paz. Todavía se puede hacer excepción al gerente, pero no a todo el personal que han contratado”, dijo la fuente.

El Directorio de Entel decidió destituir a Montes de la Gerencia Nacional el pasado 7 de febrero, “por incumplir principios y normas de gobierno corporativo y procedimientos internos de la empresa relacionados principalmente con la transparencia de sus funciones”.

La Junta instruyó al nuevo gerente de Entel, Eddy Luis Franco, investigar con carácter de urgencia y realizar las acciones legales que correspondan.

Contra Montes pesan al menos cinco denuncias: por el desembolso de finiquitos por 800.000 bolivianos a 13 exfuncionarios que eran sus allegados y que trabajaron sólo un mes en la empresa, el uso de vuelos privados, de hoteles de lujo, de auspicios a deportistas y también a fraternidades.

A ello se sumó un presunto contrato irregular para la transmisión de los partidos de las Eliminatorias de Qatar 2022.

Ayer, el exgerente Elio Montes Chávez salió del país en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) desde el aeropuerto de Viru Viru con destino a Miami (EEUU). El viaje fue a las 5:30.

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, confirmó la salida de Montes del país y aseguró que se investigarán las denuncias y que no se tolerarán hechos de corrupción.

82 días en el cargo. Elio Montes estuvo en la gerencia de Entel por 82 días, entre el 16 de noviembre y el 7 de febrero.

MAS Y MESA VEN FALTA DE CONTROL

Políticos de todos los sectores criticaron al Gobierno por el caso de presunta corrupción en Entel.

El candidato a la presidencia Carlos Mesa dijo sentirse abrumado por las revelaciones sobre anormalidades en Entel y observó que con estos casos se observa la existencia de una cultura de corrupción. El candidato atribuyó el problema a un “sistema de Estado, que nos dejó como herencia Evo Morales, que no se ha modificado”.

El diputado del MAS, Edgar Montaño, fustigó al actual Gobierno por permitir que el exgerente general de Entel haya utilizado arbitrariamente los recursos de esa empresa y, encima, huido al extranjero.

DATOS

Entel pedirá devolución. El nuevo gerente de Entel, Eddy Luis Franco, anunció que se pedirá la devolución de los finiquitos excesivos que se pagaron a exfuncionarios que trabajaron menos de un mes en la empresa.

Gobierno advierte. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, ratificó la lucha frontal del Gobierno contra cualquier hecho de corrupción y anunció investigación y procesos contra el exgerente.

Fuente: Los Tiempos