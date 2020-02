“Están jugando con el esfuerzo y la voluntad del pueblo”

“No puede ser que la clase política no escuche al pueblo, no puede ser que no se dé cuenta que está jugando con nuestra democracia, con nuestro esfuerzo, ojalá reaccionen a tiempo y puedan darle al pueblo, lo que el pueblo se ganó”, declaró el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, consultado sobre la última encuesta de intención de voto publicada el domingo por medios de comunicación y que da al representante del Movimiento al Socialismo una ventaja de 14,5% respecto a los demás candidatos a la presidencia.

El titular cívico añadió que los candidatos: “no están sabiendo leer los errores del pasado que nos llevaron a una convulsión en el país para acabar con la tiranía. Si no nos unimos, nuevamente estamos en peligro de perder la libertad y la democracia”.

Recordó que por ese clamor del pueblo boliviano para que los actores políticos alcancen la unidad para hacer frente al partido que durante 14 años gobernó al país de manera dictatorial; el CpSC reunió a los candidatos quienes tienen un compromiso firmado para dar una respuesta a la población este 3 de abril.

“Ojala que a esa reunión lleguen pensando en los bolivianos, que existe un enemigo en común cuya candidatura significa el retorno de la tiranía”, dijo.

Justamente el tema de las candidaturas y la inhabilitación de Evo Morales postulado a primer senador por el MAS; serán los temas a tratarse en la reunión nacional de comités cívicos que se realizará este viernes 21 de febrero en Santa Cruz.

Los comités cívicos del país unen esfuerzos y coordinan acciones demandando el cumplimiento de la ley y que el Tribunal Supremo Electoral inhabilite esa candidatura por considerarla ilegal e ilegítima; considerando para tal efecto medidas de presión que incluye el paro cívico indefinido.

Respuesta al TSE

El titular cívico sostuvo que “está en análisis por parte de nuestros abogados la respuesta al Tribunal Supremo Electoral por la carta que nos llegó, fuera de término, el viernes a las 4:30 (pm) con un plazo del mismo día viernes a las 6:30 (pm)”, requiriendo pruebas para el pedido de suspensión de la candidatura de Evo Morales que presentó el Comité pro Santa Cruz hace una semana.

“No estamos pidiendo algo que no está enmarcado en las leyes. Si corresponde la respuesta, la vamos a llevar este martes a La Paz y también vamos a constituirnos ante el ministerio público para respaldar la demanda que fue presentada el 13 de enero contra el ex presidente Evo Morales por sedición y otros delitos”, concluyó.

Fuente: Comite Cívico Pro Santa Cruz

