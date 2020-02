«Esto es lo que causa el bullying»: la conmovedora historia de Quaden, un niño que ya no quiere vivir a causa del acoso

Ante el hecho de que los ataques por la apariencia física de su hijo se han normalizado en sus vidas, ella ya no quiere pasar por alto estas situaciones. “No hay escapatoria, ésta es la realidad. No hay que acostumbrarnos a esto y decirle que los ignore, eso no soluciona el problema, eso sería como disfrazar al bullying”, declara la madre en el video mientras Quaden luce un semblante más tranquilo.