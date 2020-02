Evo, Arce, Pumari y Cossío están entre los candidatos observados por el TSE

Esta tarde el Tribunal Supremo de Electoral (TSE) publicó la lista de los candidatos observados de los ocho partidos políticos que presentaron a sus candidatos. Entre estos están Evo Morales, Luis Arce y Diego Pary del Movimiento Al Socialismo (MAS); además fue observado el exprefecto de Tarija Mario Cossío, candidato por Creemos y Marco Pumari, candidato a la vicepresidencia por el mismo partido.

El presidente del TSE, Salvador Romero, explicó que las candidaturas presentadas por las ocho organizaciones políticas habilitadas para las próximas elecciones han sido analizadas en el marco de la ley y que se informará del resultado a los partidos políticos. Los candidatos observados deberán regularizar sus documentos. Al final, quienes no puedan superar las observaciones serán inhabilitados y quedarán fuera de la campaña electoral.

De acuerdo a la lista publicada por el órgano electoral, los candidatos del MAS Luis Arce no cumple con un requisito, Evo Morales no cumple con tres requisitos y Diego Pary incumple con un requisito. En el caso de Creemos, Marco Antonio Pumari no cumple con un requisito y Mario Cossío también incumplió un requisito.

Mira la lista de todos los candidatos inhabilitados (abajo) en el link oficial del Órgano Electoral Plurinacional. Los nombres están divididos por partidos políticos: