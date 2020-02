Evo dice que quiere ser senador para «blindarse» ante las amenazas de EEUU

martes, 04 de febrero de 2020 · 13:50

«Estados Unidos me tiene en la mira, y yo me acuerdo perfectamente de lo que pasó en Libia y en Irak. Esa es una de las razones por las que pensé en ser candidato a legislador (en las elecciones del 3 de mayo) para blindarme frente a esas amenazas», dijo el expresidente, Evo Morales, durante una entrevista con el periódico argentino La Nación, publicada este martes.

Y añadió “Estados Unidos me tiene en la mira desde hace rato. La semana pasada tuve una extensa reunión en Buenos Aires con mis abogados, entre ellos el juez español Baltasar Garzón, que me dijo: ‘Evo, los gringos no quieren verte ni pintado’. Por eso se consolidó la posibilidad de esta candidatura a diputado o senador”.

Este lunes, Morales fue inscrito por el Movimiento Al Socialismo (MAS) como postulante a primer senador por Cochabamba. No obstante, la norma establece que los postulantes a la Asamblea Legislativa deben residir como mínimo dos años en la región a la cual representan.

Según refleja el medio argentino, Morales planea regresar al gobierno si el binomio del MAS, conformado por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, gana los comicios del próximo 3 de mayo. «Quiero colaborar con mi experiencia de cinco años como diputado para mantener unida a la bancada del MAS», dijo.

Consultado respecto a si regresará para hacer campaña política, el exmandatario indicó que el 9 de febrero se hará un acto de lanzamiento de su postulación en Cochabamba, pero que él no estará y que su retorno al país depende de cómo evolucione su situación legal. “Me enteré de que la derecha está protestando porque en este momento no hay ningún tipo de notificación a Interpol, ningún tipo de alerta. Así que en este momento podría volver”.

Durante la entrevista con La Nación, manifestó que su “gran temor” es que se produzca un fraude electoral en las próximas Elecciones Generales y que en el MAS analiza la forma de fiscalizar mejor todo el proceso electoral. “No necesitamos ayuda, pero tampoco que nos quiten votos. Queremos que digan la verdad. Es una lucha de clases”, sostuvo.

Sobre el quiebre dentro del MAS, el exmandatario indicó que los habitantes de las zonas rurales se volvieron más “evistas” que masistas y que, por tanto, él debía postular a algún cargo en los próximos comicios. “De hecho, legalmente también podría haber sido candidato a presidente, pero lo rechacé porque lo consideré una provocación”, resuelve y dice que su intención es regresar a Bolivia y no a la presidencia del país.

