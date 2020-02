Exgerente de Entel habría liquidado a ejecutivos tras conocer su despido

Miguel Angel Melendres Galvis

El directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel S.A.) desveló gastos dispendiosos del exgerente de la estatal, Elio Montes, por lo que el viernes se dispuso su desvinculación. Antes de que le llegue la carta, ese día, al promediar las 18:15, se supo que firmó liquidaciones y finiquitos a 13 funcionarios, la mayoría de ellos gerentes, alcanzando un monto de casi Bs 869.000 por menos de tres meses de trabajo.

La información fue dada a conocer por un funcionario de la empresa de telecomunicaciones. Con esa información preliminar el directorio se reunirá en la presente jornada para decidir las acciones administrativas y penales que se seguirán, con la única intención de recuperar todo el dinero que fue pagado sin un procedimiento regular.

“Las denuncias que han salido, las está tomando el directorio. Se ha convocado para este jueves, a reunión a esta instancia conformado por personalidades íntegras. Ellos determinarán el camino a seguir, dentro del marco de la legalidad y de ventilar las cosas. Tenemos evidencias de que hubo manejos dispendiosos que no se justifican y que no deberían haberse hecho. Un funcionario solo puede tener beneficios sociales, cuando ha cumplido 90 días. Pero no cuando ni siquiera ha pasado el periodo de prueba. Hay temas que no se justifican”, manifestó el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

Devolución de recursos



En ese marco, Eddy Luis Franco, quien, desde el sábado, reemplaza a Elio Montes en la gerencia de Entel, ratificó que con la anuencia del directorio encabezado por el empresario Ibo Blazicevic, se va a aplicar las normas, procedimientos y las sanciones en el marco de lo que establece la justicia, en este caso y otros que pudieran evidenciarse en los informes que presentará ante esa instancia.

“Se presentarán informes al directorio. Primero, será informe interno de las instancias correspondientes y vamos a esperar las recomendaciones que nos dará el directorio. Tenemos la misma información respecto al monto que se habría erogado para liquidaciones. Vamos a intentar recuperar esos dineros para Entel. Posteriormente, de acuerdo con los informes, se podrán establecer otros mecanismos en función a establecer quiénes dieron la orden y cómo se cumplió el pago”, declaró Franco a EL DEBER.

Hasta el momento, no existe ningún proceso instaurado contra ningún funcionario por parte de la empresa Entel, sobre gastos dispendiosos y liquidaciones.

Se defiende en las redes

Elio Montes se abstuvo de declarar a este medio, remitiéndose a todo lo que publica en su twitter, desde su desvinculación de Entel.

Montes denuncia haber vivido 82 días de acoso laboral, amenazas psicológicas, por parte del aparato estatal. Sobre la gente que trabajó con él, señaló que “todo el grupo de profesionales que vino conmigo, dejaron trabajos de más 10 años, remunerados tres o cuatro veces más que el sueldo en Entel”.

El exgerente de Entel asegura que la empresa telefónica es una sociedad anónima que se rige por la Ley General del Trabajo y justifica los pagos que hizo, con el decreto 17289 del año 1980. Revela también, que su actuar, obedece a que “el Ministerio de Obras Publicas nos pidió apoyar a otras empresas como BoA, ABC y DGAC y que no tenía ingresos”, afirmó.

Hospedaje y consumo

En diciembre, la empresa pagó más de Bs 18.700 por hospedaje y consumos extras, según figura una factura a nombre de Entel. Hay otros gastos.



Finiquitos

Según la planilla de finiquitos, los 13 exfuncionarios salieron con transferencias de entre Bs 30.434 y Bs 96.110.

Auspicio

En su cuenta twitter, Elio Montes, confirma haber pagado por un auspicio al señor Edwin ‘Happy’ Peredo la suma de $us 16.000 para su participación en campeonatos nacionales e internacionales de rally.

CIFRAS

13

FUNCIONARIOS DE ENTEL

Fueron liquidados por haber trabajado menos de 90 días en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, junto a su exgerente, Elio Montes.

869

MIL BOLIVIANOS

Es el monto por los finiquitos, que se pagó el pasado viernes. Los actuales ejecutivos de la empresa estatal, esperan recuperar ese monto de dinero.

