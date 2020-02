Exvocal del TSE pide inhabilitar a candidatos que no cumplan con los requisitos

Pide al TSE evita más conflictos en el país con el cumplimiento del artículo 149 de la CPE.

eju.tv

Video: Unitel

La exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Dunia Sandoval, pidió la inhabilitación de Evo Morales y de los demás candidatos que no radican en el país durante los dos años previos a su postulación.

Sandoval señala que estos candidatos deben ser inhabilitados por respeto al artículo 149 de la Constitución Política del Estado, “este artículo dice que deben tener una residencia de por lo menos dos años inmediatamente anteriores a la postulación como candidato para ser senador o diputado”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Por ende la postulación de Evo Morales y otros candidatos que no cumplen con esta norma deben ser inhabilitados, y aseguro que el hecho de que sean ex autoridades no debe haber de influir de ninguna manera en la decisión del Tribunal Supremo Electoral.

Por ello pide al TSE hacer cumplir el artículo 149 de la Constitución Política del Estado.