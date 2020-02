FMI avala que «deuda argentina no es sostenible» y pasa presión a privados

Los analistas económicos coinciden en que, basándose en la petición del Fondo, el Gobierno solicitará a los acreedores una quita de la deuda que podría rondar el 40 %, aunque serán los tenedores quienes decidan si «aceptan o no» esta propuesta. El director de la Consultora Focus Market, Damián Di Pace, señaló a Efe que «la propuesta a los acreedores será en relación de los niveles de paridad de los bonos, actualmente entre 40 % y 50 %. Se pedirá quita de capital, interés y alargamiento de plazo, sin embargo los acreedores en definitiva son los que negocian y aceptan o no lo propuesto por Argentina».

«Es muy probable que los bonistas respondan de manera negativa «, subrayó el analista Patricio Giusto, quien recordó que «113.000 millones de dólares de deuda están en mano de bonistas privados», para quienes el Gobierno lanzará una oferta en marzo que puede llegar antes de que se cierre el acuerdo con el Fondo. «Desde que asumió, Alberto (Fernández) tiene esta visión que primero hay que cerrar con los privados, y eso va a ser la señal más fuerte que se le puede dar al mercado, incluso más fuerte que renegociar con el FMI, que podría ser lo más sencillo», agregó.

¿Un favor político?

La analista Gretel Ledo, considera que el comunicado es «más que positivo», aunque lo interpreta como una «colaboración» para asegurarse que Argentina no le exija una quita al propio organismo multilateral, una postura que defendió la vicepresidenta Cristina Fernández la semana pasada, cuando afirmó que el préstamo se empleó para financiar la fuga de capitales, algo que no permiten los estatutos del FMI.

«Algunos sectores políticos todavía están cuestionando la adquisición de ese crédito en cuanto a la corresponsabilidad del FMI sabiendo que Argentina no tenía la solvencia económica como para hacer frente a semejante crédito», agregó. Según su criterio, «el Ejecutivo va a avanzar hacia pedir una quita», a pesar de que la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, descartó esa posibilidad alegando que sus estatutos no lo permiten. «Todo lo que tuvimos son definiciones por el lado de los ingresos y no de los gastos. Faltan definiciones hacia adelante de cómo se va a manejar la política fiscal», declaró.

Próxima parada: Riad

Tras esta intensa semana las negociaciones no dan tregua, sobre todo si el Gobierno quiere cumplir con la meta que se impuso de llegar a un acuerdo antes del 31 de marzo, que este jueves reiteró el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que no es «una fecha caprichosa». La próxima ronda de negociaciones se producirá en los próximos días en Riad, con la reunión de ministros del G20 como fondo.

Giusto cree que Guzmán acudirá a la capital saudí «envalentonado, volviendo a sostener su posición de que Argentina necesita quitas», mientras que el FMI «se va a mantener en su postura de que no puede», y augura que comenzará a trascender «mayor precisión sobre las fechas» en las que se pueda cerrar el acuerdo.

