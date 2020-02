Fundación de DDHH: Bolivia denunció al menos tres veces atropellos de Morales ante García-Sayán

domingo, 09 de febrero de 2020 · 12:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La activista por los derechos humanos Julieta Montaño informó que, desde 2017, en al menos tres ocasiones enviaron denuncias sobre los atropellos del gobierno de Evo Morales al relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Diego García-Sayan.

En su muro de Facebook, Montaño detalló que enviaron informes para que desde la ONU, se pidan respuestas al estado boliviano. “Quiero recordar a su persona que el 18 de septiembre de 2017 la fundación Derechos Humanos y Justicia de Bolivia hizo llegar a su autoridad un informe detallado de los atropellos del gobierno de Evo Morales a la Independencia de jueces y fiscales y el pedido de que imprima el trámite de rigor y solicite un informe al Estado boliviano sobre los extremos denunciados”, se detalla. Además indica que solicitaron una visita oficial al país para constatar en las acciones irregulares que se cometían en el gobierno.

Sin embargo esa no fue la única ocasión, en 2018, explica, también le enviaron una nota para que actúe. “En 06 de abril de 2018 ante la remoción arbitraria y sin previo proceso de 89 jueces y vocales de los tribunales departamentales, el agravamiento de la situación inicialmente denunciada, volvimos a enviar una extensa nota para que su autoridad actúe de manera inmediata”, escribió.

La tercera solicitud fue por el mismo caso. “El mismo año, el Director de la Fundación denunciante Ruben Dario Cuellar (Director del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia) coincidió con usted en Lima y le entregó personalmente una copia del informe de 6 de abril, recibiendo el compromiso de que actuaría inmediatamente”, detalla.

En el escrito lamenta que en tres años, García-Sayán no cumplió con su labor. “Lamentablemente ante las tres solicitudes y habiendo transcurrido tres años usted no se molestó en cumplir con la obligación de actuar con la debida diligencia en favor de la independencia judicial y no obstante tener respaldos documentales que probaban todas las afirmaciones que se hacían y que eran de conocimiento general”, completa.