Horóscopo del martes 18 de febrero: predicciones de Josie Diez Canseco

TAURO (20 ABR – 20 MAY): Te sentirás inestable emocionalmente y optarás por ocultar tus sentimientos, hoy preferirás estar sola y no arruinar tu relación con reacciones impulsivas. No te preocupes por la reacción injusta de tus superiores, analizarán el tema y se disculparán. Número de la suerte para hoy, 19.

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): Hoy tus problemas sentimentales podrían resurgir si insistes en recordar situaciones tristes, olvida el pasado, no arruines lo que puede ser una mejor etapa en tu vida. Después de muchas horas de diálogo llegarás a un acuerdo positivo con tus socios. Número de la suerte para hoy, 5.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): Te mostrarás enérgica y no permitirás que interfieran en tus asuntos sentimentales, hoy todos entenderán tu posición y la respetarán. Los inconvenientes que afrontarás en el trabajo serán pasajeros. Número de la suerte para hoy, 9.

LEO (22 JUL – 22 AGO): Estás viviendo un gran momento sentimental, pero hoy conocerás a alguien que despertará tu interés. Cuidado, podrías arruinar tu felicidad por una ilusión pasajera. Hoy tu desempeño profesional será bien compensado, sigue adelante. Número de la suerte para hoy, 20.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Tendrás sorpresas que te alegrarán y terminarán con la rutina. Hoy recibirás amor y atenciones que minimizarán tus preocupaciones. Tu salud va sobre ruedas, no pierdas energías en preocupaciones vanas y solo dedícate a tu trabajo. Número de la suerte para hoy, 16.

LIBRA (23 SET – 22 OCT): Insistir en temas que ya estaban cerrados provocará disgustos en tu relación afectiva, controla tu impaciencia. Lo que tanto ansías llegará, pero a su debido momento. No te mortifiques por las actitudes inmaduras de tus compañeros, tu trabajo será reconocido por todos. Número de la suerte para hoy, 7.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): Te resultará fácil hacer nuevas amistades, tu simpatía atrapará, pero cuidado con quien te ilusiones, podrías hacer una elección equivocada. Déjate guiar por tu intuición. Esos dolores son productos de la tensión laboral, una visita al médico te vendría muy bien. Número de la suerte para hoy, 17.

SAGITARIO (23 NOV – 22 DIC): Surgirán tensiones en tu relación sentimental que no llegarán a discusiones. Tu tolerancia y buen humor salvarán la situación y disiparán el mal momento. Tu plano económico y laboral se normalizará inesperadamente y te dará mucha tranquilidad. Número de la suerte para hoy, 14.

CAPRICORNIO (23 DIC – 21 ENE): Tu atractivo y poder de seducción te ayudarán con un asunto sentimental que no sabías como revolver. Hoy serás tú quien tome las decisiones e impondrás condiciones. Te espera un día muy positivo en lo laboral. Número de la suerte para hoy, 1.

ACUARIO (22 ENE – 17 FEB): Tu gran sensibilidad te hace dedicar mucho tiempo a ayudar a los demás, pero estás descuidando tu relación sentimental. Hoy la persona amada te hará reproches y tendrás que darle la razón. Estarás abierta a escuchar las opiniones de los demás y esto te favorecerá en tu trabajo. Número de la suerte para hoy, 14.

PISCIS (18 FEB – 19 MAR): A pesar de que estarás rodeada de afecto te sentirás molesta y confundida. Exterioriza tus sentimientos y evitarás malos entendidos que agraven tu situación amorosa. Desarrollarás muchas cualidades artísticas, pero eso no debe dejar de lado tus responsabilidades. Número de la suerte para hoy, 2.

Fuente: https://www.whatthegirl.com