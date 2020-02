Joven goleador boliviano de Boca sufre rotura de ligamento y meniscos

El fútbol también origina momentos ingratos como el que le toca padecer a Sebastián Melgar, gran promesa de Boca Junior de Argentina y orgullo boliviano. Hace poco cumplió 18 años y cuando en el club xeneize se decía que podría tener su chance en cualquier momento en la Reserva o el plantel profesional sufre una grave lesión.

En el entrenamiento del jueves, luego de ir a trabar con un rival, sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco externo, que lo tendrá aproximadamente entre seis y ocho meses fuera de las canchas.

Duro momento para al atacante cruceño, que se formó en la escuela de su tío, el famoso Milton Melgar, figura de Boca, River Plate y la selección nacional en la década de los ochenta y noventa.

La dirigencia del club, incluidos los entrenadoes de divisiones menores y sus compañeros de categoría en la sub-19 quedaron consternados. La decisión de los directivos xeneizes, que cubrieron todos los gastos médicos, fue que vaya a cirugía de inmediato. El lunes lo operaron en el hospital Trinidad de Buenos Aires y este martes le darán el alta médica.

“Fue un accidente. Estaré fuera de competencia aproximadamente ocho meses. Por algo pasan las cosas. Me llamaron todos los técnicos del club, la dirigencia, mis anteriores técnicos, que ya no están en el club, mis compañeros y mucha gente. La verdad, me han demostrado su apoyo”, sostuvo el joven goleador, que marcó 10 goles en el último semestre del año pasado para el cuadro auriazul entre el campeonato local y amistosos dentro y fuera de Argentina.

Justamente gracias a ese buen rendimiento se proyecta para hacer una gran carrera en uno de los clubes más importante de América. “No lo puedo confirmar si estaba a punto de dar el salto, pero lo concreto que había interés en promocionarme más; yo estoy a gusto en el club, que me lo ha dado todo”, dijo Melgar, quien está acompañado de su mamá, Yohely Parada, quien viajó desde Santa Cruz con todo pagado por Boca.

Sebastián es hijo mayor del exfutbolista Marco Melgar, que destacó en varios clubes nacionales. Su tío es Carlos Antonio Melgar, una de las figuras de Wilstermann. Integró las selecciones sub-15 y sub-17.

Fuente: https://eldeber.com.bo