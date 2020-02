Juan Carlos Arce reconoce que juega lesionado

En conferencia de prensa el futbolista cruceño reconoció este miércoles que juega lesionado y que sufre algunos dolores; anunció que seguirá haciéndolo mientras los dolores sean llevaderos.

Juan Carlos Arce, capitán del club Bolívar. Foto: Archivo-La Razón

Al delantero de Bolívar, Juan Carlos Arce, le diagnosticaron una hernia inguinal que lo aqueja desde hace varias semanas. El jugador aseguró que, pese a la lesión y a los dolores que lo aquejan, seguirá jugando porque las molestias son llevaderas.

En conferencia de prensa, el futbolista cruceño reconoció este miércoles que juega lesionado y que sufre algunos dolores que no le impiden desarrollar actividad física.

“Tengo una pequeña hernia inguinal es tratable gracias a Dios y estamos tratando de trabajarlo con los fisioterapeutas de la mejor manera, no es algo que no permita jugar. Vengo con pequeños dolores pero me permite jugar”, señaló Arce.

Juan Carlos venía con complicaciones desde el inicio de la temporada 2020 y salió con fatigas del cotejo con San José por la segunda fecha del torneo Apertura el sábado 25 de enero. Por precaución solo jugó algunos minutos en la tercera jornada ante Royal Pari el miércoles 29 pero volvió a la titularidad el pasado fin de semana cuando la Academia recibió a Nacional Potosí.

“Me siento tranquilo porque sé que podemos evolucionar de la mejor manera esta lesión y que más adelante el dolor sea menos y podamos estar al 100% para apoyar al grupo”, acotó el jugador.

Fuente: la-razon.com