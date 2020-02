eju.tv

La Paz.-El dirigente de la alianza política, Juntos, Edwin Herrera, en una entrevista para el programa No Mentirás, dijo que no han recibido hasta el momento una invitación oficial del Comité Cívico Pro Santa Cruz, para una reunión de candidatos. Herrera dice que solo se conoce la carta de Luis Fernando Camacho a los cívicos, pero no la convocatoria.

«Si se diera el hecho, nos pronunciaremos», aclaró Herrera.

Fuente: No Mentirás

