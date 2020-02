Lamentable demora del @TSEBolivia en emitir dictamen sobre un tema simple. Evo NO puede po…

Lamentable demora del @TSEBolivia en emitir dictamen sobre un tema simple.

Evo NO puede postular al Senado pq: 1) Asilado NO puede hacer política y Evo tiene asilo en MEX y refugio en ARG. 2) Un candidato al Congreso debe residir 2 años en su departamento y Evo NO vive en Cbba. https://t.co/uKmR9riY9w





Fuente: Tuto Quiroga por Tuto Quiroga

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

