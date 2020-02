“Le sugiero a Rodríguez Veltzé que sea claro y honesto en sus declaraciones”

La canciller Karen Longaric afirma que no ha violado confidencialidad alguna. Afirma que Morales lo admitió en 2018 y que el exagente dijo hace poco que las del Silala eran aguas compartidas

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

Usted declaró que el anterior Gobierno admitió en la contrademanda por el caso Silala ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile. ¿Violó la confidencialidad del documento?

No he violado confidencialidad alguna. En 2018, el expresidente Morales ya se había manifestado sobre este tema y el exagente Eduardo Rodríguez hace dos semanas dijo que las aguas del Silala eran aguas compartidas. Todos los actuados del proceso sobre el Silala son de conocimiento de Chile desde septiembre de 2018, fecha en que Chile fue notificado con la contramemoria boliviana y desde entonces ellos ya conocen en su integridad la contramemoria boliviana, documento que expresa nítidamente los argumentos escritos de Bolivia.

Por este motivo legisladores del MAS anunciaron una interpelación en su contra, ¿asistirá?, ¿qué opinión le merece?

Por supuesto que asistiré y en ese escenario me expresaré con absoluta claridad acerca de este tema, lo cual no implica infidencia porque estaré informando a la Asamblea Legislativa Plurinacional, respetando el reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Soy abogada y sé cuidar perfectamente estas formas.

El canciller de Chile de entonces, Roberto Ampuero, declaró el 10 de septiembre de 2018 tras una reunión con su equipo: “Estamos muy contentos de que el presidente Evo Morales haya realmente reconocido que existe un caudal de agua natural y que este caudal fluye desde Bolivia hacia Chile”. ¿Usted fundamenta sus aseveraciones en esta declaración, en alguna otra comunicación o documento del Gobierno chileno?



En mis declaraciones refiero lo que dijo el señor Evo Morales y lo que dijo el señor Eduardo Rodríguez Veltzé.

Ahora le dicen que usted violó la confidencialidad, ¿conoce si el anterior Gobierno hizo algo en contra de Chile precisamente por violar la confidencialidad?

El señor Eduardo Rodríguez debería sincerarse consigo mismo y con el pueblo boliviano y decir las cosas como corresponde decirlas.

¿Cómo interpreta la declaración del exagente Eduardo Rodríguez Veltzé, que señaló: “Este y otros temas que tienen relación con recursos hídricos compartidos no deberían litigarse, deberían cooperarse”?

Creo que será más ilustrativo hacerle esa pregunta al señor Rodríguez Veltze. Pregúntenle también qué insinuó con eso de que el juicio estaba prácticamente concluido.

¿Rodríguez Veltzé dijo que su declaración sobre su manejo en el caso Silala es “inoportuna” y “poco profesional, ¿qué opinión le merecen estos calificativos en su contra?

Le resto importancia. Le sugiero a Eduardo Rodríguez que sea claro y honesto en sus declaraciones.

¿Por qué lo cesó?

Él renunció un día antes de que yo fuera nombrada ministra de Relaciones Exteriores y cuando tomé conocimiento de ello, acepté su renuncia.

¿Cree que las gestiones que realizó el exagente en ambos casos fueron oportunas y profesionales?

En mi calidad de jurista y profesora de derecho internacional ya expresé mi opinión sobre los ideólogos y los operadores de estos dos casos judiciales en la Corte Internacional de Justicia.

Hoy en mi condición de canciller prefiero no emitir apreciación alguna sobre ese asunto.

¿Cuánto ganaba?, ¿considera que su trabajo estuvo justificado para ese monto?

No me he ocupado de esos temas, estuve dedicada a analizar las cuestiones de fondo del proceso sobre el Silala.

¿Volvimos a perder la guerra, pero esta vez en la mesa?



Creo que los conflictos internacionales se arreglan mejor en una mesa de negociación.

¿Usted cree que el caso del Silala está también perdido?



El anterior Gobierno ya ha emitido criterios que hacen al fondo del litigio. Este Gobierno trabajará para orientar de mejor forma este asunto, velando por los intereses del país.

¿Sin revelar la estrategia, nos podría dar algunos datos sobre qué camino se seguirá?

Estamos conversando con los abogados extranjeros que fueron contratados por el anterior Gobierno y evaluaremos la información y sus criterios al respecto.

¿El Gobierno boliviano debe iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales, junto a otros de sus colaboradores, como Rodríguez Veltzé, por todo esto?

No me compete hacer apreciaciones de esa naturaleza



¿Sabe cuánto gastó el Gobierno de Morales en estos procesos?, ¿valió la pena?

Aún no se ha concluido el análisis sobre el tema. Hace un mes dispusimos que se hiciera una auditoría completa a Diremar, esperaremos los informes correspondientes.

¿Qué opinión le merecen los criterios de que se usa al Silala por réditos electorales?

Me parece que es una forma de evadir responsabilidades que son ineludibles e inevitables.

