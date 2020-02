“Llevalo nomás a tu casa, es una bendición de Dios”: argumento de la Defensoría para no recibir a una bebé abandonada

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) adelantó que el caso será investigado y recordó que las defensorías de la niñez y adolescencia deben prestar atención las 24 horas y no deben negar acogida a menores abandonados, como la bebita dejada en un baño público de la ciudad de El Alto.

“Llevalo nomás a tu casa, es una bendición de Dios”, la DNA no recibió a una bebé abandonada en un mingitorio

La Paz, 4 de febrero (Urgente.bo).- Una mujer denunció que autoridades de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la zona Pacajes Caluyo de la ciudad de El Alto no quisieron prestar auxilio a una bebé abandonada en un baño público de la urbe alteña. La señora contó que los responsables de esa institución le dijeron que se lo lleve a su casa porque “es una bendición de Dios”.

“Le llevé a la Defensoría y le dije estoy trayendo una bebé recién nacida, en el baño me encontré y dónde puedo llevarlo. Llévale a la Policía me dijo. Yo dije que no hay policías. No, no son horarios de atención, no te podemos atender, llévalo nomas, no es hora de atención, nosotros no atendemos 24 horas, me dijeron. Les dije que tengo miedo de llevarlo a mi casa y me respondieron no, llévalo nomas es una bendición de Dios”, relató.

El pequeño fue dejado en una canasta en un baño público y una mujer que ingresó a servicios higiénicos encontró al bebito aproximadamente a las 20:30 del pasado domingo y la trasladó de inmediato ante las autoridades, quienes no quisieron acoger al menor porque no estaban en horario de atención.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La mujer contó luego que las autoridades de la DNA no quisieron ayudarla, se la llevó a su casa y le compró alimentos y pañales para mantenerla a salvo.

El coronel Douglas Uzquiano, jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), adelantó que el caso será investigado y recordó que las defensorías de la niñez y adolescencia deben prestar atención las 24 horas y no deben negar acogida a menores abandonados, como el bebé dejado en un baño público.

Urgentebo.com