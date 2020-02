Marcelo Martins: ‘Tengo miedo, está terrible la situación en Wuhan’

El jugador está en Abu Dabi realizando la pretemporada con su club, Shijiazhuang Everbright. Su familia se trasladó a Brasil.

El boliviano Marcelo Martins juega en el fútbol chino. Foto: Archivo-La Razón

Marcelo Martins vive preocupado, incluso asustado. El máximo goleador en actividad de la selección boliviana juega en China, aunque en estos días su club decidió “escapar” a Emiratos Árabes Unidos y aminorar el posible contagio de sus jugadores.

China intenta contener la expansión del coronavirus. El número de fallecidos por esa enfermedad causante de la neumonía de Wuhan se elevó a más de 300, mientras que la cifra de infectados en territorio chino se situó en más de 14.000, según la Comisión Nacional de Sanidad.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En Wuhan —donde comenzó todo— jugaba Martins. En esa ciudad tiene muchos amigos. Hoy, el delantero nacional está en otro club, el Shijiazhuang Everbright, y en un lugar alejado, pero con la epidemia nunca se sabe.

China se enfrenta a un creciente aislamiento sanitario, ya que numerosos países decidieron cerrar sus fronteras a ciudadanos de ese país y empresas aéreas suspendieron sus vuelos desde y hacia ciudades del gigante asiático.

Martins inició su sexto año en el fútbol chino, donde aterrizó en 2015, pero el deporte ha pasado a segundo plano.

Su club decidió hacer la pretemporada en Abu Dabi, la capital emiratí, pero el jugador boliviano no oculta su preocupación y su temor.

Su pena aumenta porque el coronavirus apareció precisamente en Wuhan, ciudad en la que jugó dos temporadas en el Wuhan Zall.

El brote ya provocó la suspensión de actividades y entre ellas el fútbol. La pasada semana la Asociación China de Fútbol determinó la suspensión de todas las competiciones hasta nuevo aviso. El torneo de primera división, donde pertenece el equipo de Martins, recién ascendido.

“Para cooperar con la prevención y el control y para garantizar la salud de jugadores, empleados y aficionados, se pospondrá el comienzo de la temporada 2020 para partidos de fútbol de todos los niveles en el país”, según el comunicado. Podría ser en marzo, habrá que esperar.

— ¿Cómo estás, Marcelo?

— Estoy muy bien, con mi club estamos en una pretemporada en Abu Dabi y nos vamos a quedar trabajando durante un mes porque no se puede ingresar a China y porque el campeonato tiene un receso. La Federación y el Gobierno del país han asumido un cuidado de todos los jugadores y me parece muy bien que tomen esas precauciones para solucionar el problema que está alargándose por todo lo que hemos visto por televisión.

— ¿Desde cuándo están en Abu Dabi?

— Hace una semana.

— ¿Cómo está tu familia, te acompaña en China?

— Mi familia está en Brasil. La etapa de pretemporada la pasamos los jugadores concentrados en el club.

— ¿Cómo mira el plantel la situación en China desde la distancia?

— Desde aquí mandamos toda la fuerza a China porque está pasando por un problema terrible. En lo personal, mis buenos deseos van también para Wuhan, donde yo jugaba, pues tengo muchos amigos allí, los hice durante los dos años que estuve en esa ciudad. Deseo que se unan, que sean fuertes, sé que saldrán de este momento difícil.

— Las noticias que llegan a Bolivia señalan que hay cuarentena en esa ciudad…

— Está terrible la situación en Wuhan, es allí donde se registran más casos de esta enfermedad. El Gobierno ha cerrado el aeropuerto y las carreteras, nadie puede salir a las calles, no hay circulación de autos. Lo que conocemos en el club es que se dispuso la cuarentena para solucionar este tema que está asustando y alarmando al mundo.

— ¿Qué sientes al conocer de primera mano todo eso?

— Estoy con mucho miedo, mi familia también. En este momento solo me imagino que la vuelta a China será cuando se garantice y haya una solución.

Mis amigos y excompañeros que tengo en Wuhan me dicen que nunca pasaron por una situación tan drástica. Sé que el Gobierno realmente está cuidando al pueblo y que la gente cumple disciplinadamente. No es fácil quedarse en casa por tanto tiempo, no se puede salir siquiera al supermercado y se recomienda que si alguien sale debe tomar todas las precauciones, estar con máscaras y bien equipado para no contagiarse de este virus que realmente asusta.

— ¿A qué distancia está Shijiazhuang, donde radicas, de Wuhan?

— Estamos lejos de Wuhan y no hay ningún caso en la ciudad donde resido, espero que no se propague más la enfermedad y que esto se pueda solucionar lo antes posible, porque la gente necesita tener buenas noticias.

Espero que el pueblo de China, al que aprecio tanto porque estoy ya algunos años, pueda levantarse de este momento difícil.

— ¿Se quedarán en Abu Dabi?

— Hay una fecha marcada para trabajar la pretemporada hasta el 25 de febrero, el trabajo es fuerte a doble turno todos los días. También se organizan minitorneos con otros clubes que realizan la misma labor. El fútbol no puede parar, los jugadores tampoco, debemos seguir nuestra preparación a pesar de esta situación, tenemos que seguir trabajando porque es el sustento que nos mantiene. Hay que seguir preparándose para las cosas que vienen este año.

— ¿Otros clubes también salieron de China?

— Es habitual que una parte del trabajo lo hagan en el exterior.

— ¿Conocen cuándo comenzará el torneo?

— No hemos recibido información de una fecha precisa, pero nos dijeron que comenzará en marzo, ojalá todo se resuelva hasta ese momento.

Una persona cubierta con barbijo camina por la desierta ciudad de Wuhan. Foto: AFP

‘Mi última oportunidad de Mundial’

Marcelo Martins espera con ansias el inicio de las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, programado para marzo. El atacante de 32 años dice que por la edad que tiene puede ser su última oportunidad de llegar a una Copa del Mundo.

A Bolivia le tocó debutar frente a Brasil en Recife, el 26 de marzo, mientras que el 31 recibirá en La Paz a Argentina.

“Todos los días sueño con jugar un Mundial y espero tener mi última oportunidad de estar en las eliminatorias para dejar todo en la cancha. Si hacemos eso, las cosas pueden salir bien”, señaló Martins.

Calificó como complicados los dos primeros encuentros, pero “lindos para jugarlos”; además confía en la capacidad del futbolista boliviano para afrontarlos.

“La verdad es que será un debut espectacular pero muy difícil. Me imagino que todos los jugadores se están preparando para estar en la convocatoria. También estoy muy mentalizado en hacer un gran año, porque lo necesitamos. En el trabajo con mi club estoy dando la vida para estar muy bien y representar a Bolivia en partidos en los que será importante sumar puntos”, señaló desde Abu Dabi.

Por su doble nacionalidad, el choque contra los brasileños será especial para el goleador; pero también frente a Argentina, al que le hizo ya cuatro goles.

“Contra Argentina tengo una buena racha y espero que siga haciéndole goles. Los partidos se ganan cuando hay un grupo humano sólido que sabe lo que quiere y en la selección poco a poco se va consolidando el grupo que el técnico tiene hace tiempo. De local pienso que se puede sacar tres puntos y en Brasil un buen resultado”.

Tiene 17 goles y está a tres de Joaquín Botero, el máximo goleador de la Verde.

(03/02/2020)

Fuente: la-razon.com