Mesa sobre Pumari: «En los últimos días no hemos tenido ningún contacto»

Página Siete Digital / La Paz

Después de visitar el Hospital Holandés de la ciudad de El Alto, el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, fue consultado sobre un supuesto respaldo a su candidatura por parte del aspirante a la vicepresidencia de Creemos, Marco Pumari.

El exmandatario aseveró que por el momento no ha tenido un acercamiento con el exlíder del Comité Cívico de Potosí (Comcipo).

«Cuando eso ocurra hablaremos. Yo no tengo ninguna noticia oficial o formal de que eso vaya a ocurrir; entiendo que hay comentarios, pero no comento los análisis que son basados en ‘podría ocurrir’. Cuando eso ocurra voy a darles una respuesta (…). (Con Pumari) en los últimos días no hemos tenido ningún contacto», dijo Mesa al salir del nosocomio.

Desde el domingo, Marco Pumari anticipó en su cuenta de facebook que dará hoy a las 20:00 horas un anuncio «muy importante»; en redes sociales se especula que desistirá de su postulación como candidato a la vicepresidencia por Creemos.

Quien sí puso su candidatura «en blanco» la semana pasada fue el exlíder del Comité Pro Santa Cruz y candidato por Creemos, Luis Fernando Camacho, con miras a lograr la unidad del voto mediante la conformación de un frente único que derrote al Movimiento Al Socialismo (MAS).