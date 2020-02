Mira el testimonio de un reo que vivió el momento de la explosión en Mocoví

Abraham Aguilar estaba sentado junto a Mauricio Soliz el momento de la explosión. Este último resultó muerto. Aguilar vio una escena dantesca que la relata él mismo en este video.

eju.tv



Tendido en una de las camas del hospital, con el brazo izquierdo y una de las piernas rotos. Así amaneció hoy Abraham Aguilar, uno de los reclusos de la cárcel de Mocoví, en Trinidad, que estaba junto al reo Mauricio Soliz el momento de la explosión de anoche. Soliz terminó muerto, después de pedir auxilio, según el reporte de la Red Uno.

Aguilar relató que en el momento de la explosión, él estaba sentado junto a Mauricio, quien había sido trasladado desde Santa Cruz hasta ese penal de Trinidad. De un momento a otro sintió el estallido y terminó en el suelo, pero no podía pararse porque uno de sus brazos y una pierna estaban rotos. A unos metros, se encontraba Mauricio Soliz gritando: «¡Gringo no me dejés!».

Según relató, él vio que la garrafa que estaba en el lugar se encontraba intacta, por lo que según conoce la explosión fue producto de una granada. Un recluso brasileño ligado al PCC había tenido discusiones con Mauricio Soliz desde hace una semana y ayer habría tirado la granada desde el techo del Pabellón A del penal.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Casi una treintena de reos terminaron con cortaduras y otras lesiones en el cuerpo, pero cuatro de ellos tuvieron que ser operados, uno de ellos sufrió un trauma abdominal abierto.

Fuente: Notivisión