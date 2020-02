Músicos independientes, con familias numerosas y cerveza propia: los hermanos Hanson hoy, a 23 años del hit «MMMBop»

Muchos artistas aseguran que alcanzar el éxito no es difícil, el verdadero reto es conservarlo con el paso del tiempo. Mientras hacían giras y seguían lanzando discos como This Time Around, buscando avanzar en el mundo del entretenimiento sin perder su identidad musical, los intérpretes de “Where’s The Love», «I Will Come To You” y “Weird” disfrutaban de la fama. Esos tres niños simpáticos ya habían crecido, sus voces habían cambiado. Y debían dar su primera batalla.

