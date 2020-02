Núñez anuncia que se detectaron irregularidades en proyectos UPRE

lunes, 17 de febrero de 2020 · 20:15

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró este lunes que se está investigando a fondo los proyectos que son financiados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), y que se conocerán algunos resultados el martes, pero adelantó que existen proyectos que exigieron un desembolso de dinero sin tener el proyecto con al menos un 10% de avance.

“Es un trabajo que hicimos en el Ministerio de la Presidencia y a partir de mañana haremos conocer al pueblo boliviano, hay otras cosas que seguramente no es fácil detectar en una repartición que maneja cerca a 5.000 proyectos; sin embargo estamos trabajando y vamos a hacer conocer esta información de a poco”, dijo Núñez.

Respecto a los reclamos de algunos sectores sobre el congelamiento de desembolsos, el Ministro aclaró que “están fluyendo los desembolsos, el único tema que es importante que el pueblo conozca que había muchísimas solicitudes y obviamente no podemos desembolsar si no conocemos si ese proyecto tiene ese porcentaje de avance, ya identificamos varios proyectos que nos pedían cerrarlos cuando no estaban ni con el 10% de avance”.

Respecto a las medidas de presión que quieren llevar a cabo los sectores que no recibieron el desembolso, Núñez dijo, “seguramente hay instituciones o alcaldes que saben que vamos a descubrir que están pidiendo dinero sin que corresponda y están presionando, pero los desembolsos están fluyendo de acuerdo a los que no tienen problemas en su ejecución siéntanse tranquilos”.