Ortiz: «Las amenazas de Morales reflejan su actitud contra la transición».

Oscar Ortiz, jefe nacional de campaña de la alianza JUNTOS considera que las declaraciones de Evo Morales, cuando advierte tener contactos con militares que le serían fieles a él, son una amenaza al proceso de transición democrática que vive nuestro país.

Considera que el MAS debe dejar de buscar la impunidad de Morales.

«Las declaraciones de Morales son una clara amenaza y reflejan su actitud en contra del proceso de transición democrática que quieren los bolivianos y que se está yendo a través de las elecciones. Muestra que no se resigna a no tener el poder y no respeta la voluntad popular», argumentó.